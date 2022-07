Previsioni meteo 19 luglio 2022: aumentano le città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, martedì 19 luglio 2022: nuova fiammata dell’anticiclone nordafricano in arrivo nei prossimi giorni con picchi fino a +42°C

Una nuova ondata di caldo si appresta ad interessare l’Italia e in particolare le regioni del Nord e del Centro. La bolla d’aria calda ha già raggiunto l’Europa sud-occidentale con temperature record in diversi Paesi europei e dalla giornata di oggi tenderà a portarsi anche sull’Italia. Avremo dunque caldo in intensificazione e condizioni meteo stabili. Si potranno raggiungere e superare i +40°C su diverse zone del Nord e del Centro dove aumenteranno le città da bollino rosso e arancione per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani questo possente campo di alta pressione di matrice sub-tropicale abbraccerà le regioni centro-settentrionali, dove avremo caldo e temperature roventi. Il picco di questa nuova ondata di caldo è atteso entro domenica prossima, quando si potranno sfiorare anche i +45°C in diverse zone del Paese. A seguire, è atteso un deciso calo termico con il possibile ritorno delle piogge.

Intanto per oggi, martedì 19 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni e qualche addensamento sulle Alpi ove non si escludono isolate piogge. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Toscana al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Nessuna variazione al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente, innocua nuvolosità in sviluppo sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Nessuna variazione al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime stazionarie e massime in aumento al Nord e al Centro, in lieve calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.