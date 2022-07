Come scegliere vasi e fioriere per terrazze e giardini: i consigli di Jysk

La Guida JYSK all’acquisto di vasi e fioriere giuste per balconi, terrazzi e giardini: dallo stile alle dimensioni, ecco i consigli

“Qualche volta la rosa arrossisce per il vaso” scrive il poeta polacco Józef Bulatowicz. Prima di scegliere nuovi vasi e fioriere per il balcone, il terrazzo o il giardino, bisogna considerare dove il vaso sarà collocato in modo da essere sicuri di selezionare la dimensione, la forma, il materiale e lo stile adeguati alle piante che conterranno. L’esperienza JYSK può aiutare a fare la scelta giusta.

STILE

Vasi, fioriere e piante sono la ciliegina sulla torta quando si tratta dell’arredamento del patio o del balcone. Creano un look vibrante e dinamico e, se mescolate e abbinate bene tra loro, ne definiscono lo stile.

DIMENSIONE

Per prima cosa bisogna considerare quali piante si vogliono mettere e quanto grandi sono e possono diventare. È una buona idea iniziare con una fioriera che sia più grande della pianta, in modo che abbia spazio per crescere. Pensare anche alle radici della pianta. Di solito hanno bisogno di uno spazio simile alla dimensione della pianta sul terreno.

FORMA

Le fioriere quadrate da giardino permettono di disporre i vasi in modo ordinato. Si possono usare per delineare un percorso o per segnare un’area specifica del patio o un’entrata. Le fioriere da giardino quadrate possono essere collocate molto vicine l’una all’altra, il che rende più facile innaffiare le piante senza rovesciarle.

Le fioriere rialzate possono creare un’atmosfera moderna, leggera e ariosa. Sono ideali per le piante con foglie lunghe o rampicanti come l’edera, perché la pianta può crescere per un lungo periodo prima di incontrare il pavimento.

I vasi con una bocca stretta tendono a trattenere l’umidità, evitando che la pianta si secchi. Tuttavia, possono essere un po’ difficili da gestire quando si vuole trapiantare la pianta.

MATERIALE

Il materiale della fioriera da giardino è cruciale, soprattutto per il suo peso. Se si ha l’intenzione di spostare le fioriere, in questo caso è una buona idea prendere delle fioriere leggere, in materiali come il vimini o la plastica.

Se nel luogo in cui vivete c’è molto vento o se avete bambini che giocano sul patio o sul balcone, prendete in considerazione delle fioriere da giardino più pesanti e più difficili da rovesciare.

ALTEZZA

Le fioriere alte possono essere più facili da innaffiare e possono anche essere usate anche all’interno della casa come “divisori delle stanze”, per separare un’area lounge da una zona pranzo o un’area giochi. Con le fioriere da giardino alte, si può anche creare un piccolo angolo accogliente, al riparo dal vento.

Tutti i prodotti si possono trovare nei negozi JYSK e su JYSK.it.