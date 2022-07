Previsioni meteo 8 luglio 2022: piogge e temporali al Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 8 luglio 2022: il weekend inizia con maltempo al Sud, tempo stabile al Nord e al Centro con caldo senza eccessi

Condizioni meteo all’insegna del maltempo sulle regioni del Sud Italia a causa del transito della perturbazione che ieri ha interessato il Nord e il Centro. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli coperti, piogge e temporali sulle aree peninsulari della nostra Penisola mentre sulle regioni settentrionali e centrali il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato. Correnti dai quadranti nord-orientali contribuiranno a un’ulteriore diminuzione delle temperature, che si riporteranno in linea con la media stagionale. Dopo settimane di grande caldo, in questo weekend non avremo dunque città da bollino rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana la perturbazione lascerà l’Italia, anche se domani saranno ancora possibili isolati rovesci al meridione. Domenica è atteso bel tempo su tutta l’Italia con caldo senza eccessi, e anche per la prossima settimana non sono attese variazioni di rilievo: avremo giornate in prevalenza stabili, con possibilità di temporali pomeridiani, e clima estivo.

Intanto per oggi, venerdì 8 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo attesa con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità sul versante adriatico con delle piogge in Abruzzo, sereno altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana bel tempo al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione attesa con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole al mattino instabilità diffusa sulle regioni peninsulari, asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio insiste il maltempo sulle stesse regioni con qualche pioggia in arrivo sulla Sicilia settentrionale. In serata residui fenomeni specie sulle regioni ioniche ma in fase di esaurimento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria giornata caratterizzata da maltempo con piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio e con locali temporali. Residue piogge in serata in esaurimento entro la notte.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta la Penisola.

