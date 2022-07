Previsioni meteo 7 luglio 2022: perturbazione in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 7 luglio 2022: piogge e temporali sulle regioni del Nord e del Centro per l’arrivo di un nucleo perturbato

Dopo settimane di caldo africano, condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore. L’anticiclone infatti batte in ritirata e lascia spazio all’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che darà un po’ di refrigerio sulle regioni del Nord e del Centro Italia. In queste aree della nostra Penisola sono attese anche piogge e temporali nella giornata di oggi. Le precipitazioni interesseranno, tra pomeriggio e sera, anche le zone interne del Centro-Sud. Al meridione il caldo finirà nel corso del weekend. Intanto avremo ancora città da bollino rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Nel dettaglio, saranno: Cagliari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana le temperature continueranno a calare per riportarsi in linea con la media stagionale. Domani avremo maltempo al Centro-Sud, con piogge su gran parte delle regioni, mentre al Nord e al Centro il clima sarà più asciutto. Sabato il tempo risulterà più stabile, anche se avremo isolati rovesci al meridione.

Intanto per oggi, giovedì 7 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge sparse e temporali, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sulle stesse regioni. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi su tutti i settori. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino locali piogge nelle zone interne, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, fenomeni più sporadici tra Lazio e Toscana. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi, specie sulle zone interne. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi su Molise, Puglia, zone interne della Campania e Basilicata, cieli soleggiati altrove. In serata ancora piogge sparse, asciutto su Calabria e Isole Maggiori. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria tempo stabile con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Peggiora nella notte con piogge a partire dai settori settentrionali.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.