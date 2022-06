Immobili: balcone e parcheggio più richiesti della zona centrale

Mercato immobiliare: secondo ZappyRent, balcone e parcheggio battono il centro. Per il 40% degli affittuari sono fondamentali

Il settore immobiliare non è esente dai cambiamenti e dalle trasformazioni che l’avvento del Covid ha portato. E così si scopre che gli italiani che devono cercare una casa in affitto preferiscono una soluzione leggermente più defilata dal centro città ma che possegga un balcone (o un giardino) e il parcheggio per l’auto.

E’ quanto emerge dall’osservatorio sugli affitti realizzato da Zappyrent (www.zappyrent.com/it), startup tecnologica italiana che punta a semplificare e migliorare il mercato degli affitti grazie a una gestione digitale delle locazioni e uno speciale programma di “protezione” degli affittuari, che garantisce il pagamento degli affitti direttamente da parte della piattaforma anche in caso di ritardi o morosità.

Zappyrent infatti – grazie a un database di oltre 20.000 appartamenti e circa 100.000 utenti iscritti alla piattaforma (tra locatari e locatori) in 6 città in Italia (Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Catania) – ha messo in evidenza quali sono i criteri che utilizzano degli italiani per la scelta della casa da prendere in affitto.

E così, appare evidente come la posizione e soprattutto la vicinanza al centro non sia più così preponderante come elemento di scelta. Al contrario, a fare la differenza nella scelta di una casa in affitto è la presenza di elementi quali il balcone, nel 27,3% dei casi (o il giardino 8,1%) mentre la presenza del parcheggio diventa fondamentale per il 10,6% degli affittuari. A pari merito con chi vorrebbe una casa con giardino ci sono i pet lover che nel 8,8% scelgono un immobile solamente se è permesso l’ingresso di animali. Per gli incontentabili poi, il 5%, ricercano case in affitto solo se dispongono sia di balcone che il giardino.

“La pandemia ha rivoluzionato non solo aspetti più tecnici, come la rinegoziazione dei canoni di affitto o la riduzione media del periodo di affitto, che si è ridotta a 11 mesi contro i 18 mesi degli anni pre-covid, ma anche le modalità con cui gli italiani scelgono una casa – osserva Lino Leonardi, CEO e cofounder di Zappyrent – La necessità di stare in casa per molti giorni ha portato alla necessità di avere spazi all’aperto più o meno ampi, esigenza che è rimasta costante anche superato il momento del lockdown. Il nostro osservatorio lo conferma: trovano più facilmente un affittuario le case con balcone e il parcheggio, anche se un po’ più defilate, rispetto a quelle più centrali. Le richieste di case e appartamenti con balcone in questi primi mesi del 2022 sono cresciute del 17% rispetto all’anno scorso.”

Si tratta di una tendenza che vale in tutte le città dove è presente Zappyrent: da Milano a Torino fino a Roma. Nella capitale per esempio, le case affittate con balcone sono aumentate del 10% in questi primi mesi del 2022. Ancora più significativo il dato sul capoluogo lombardo, dove a una casa vista Duomo se ne preferisce una con un bel terrazzo (+16% gli appartamenti con balcone affittati).