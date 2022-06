Il Prosecco Rosé di Kylie Minogue e Zonin conquista Londra

Kylie Minogue e il suo partner londinese Benchmark Drinks hanno selezionato il Gruppo ZONIN1821 per produrre il proprio Prosecco Rosé

L’icona della musica Kylie Minogue e il suo partner londinese Benchmark Drinks hanno selezionato il Gruppo ZONIN1821 per produrre il proprio Prosecco Rosé che in un solo anno è diventato il primo Prosecco Rosé nel Regno Unito ed è stato lanciato recentemente anche negli Stati Uniti.

Questo Prosecco Rosé viene proposto in una bottiglia particolarmente suggestiva dal punto di visita visivo caratterizzata da una cascata di cuori impressi nel vetro. Il vino, prodotto con uve Pinot Nero e Glera, è strutturato e croccante con note di fragole fresche, lamponi e fiori appena sbocciati.

“Sono onorata ed elettrizzata dal riscontro ottenuto dai Vini Kylie Minogue – dichiarato l’artista pop – Vendere oltre un milione di bottiglie di Prosecco Rosé in meno di un anno è la conferma dello straordinario valore del team ZONIN1821 al cui fianco io e Benchmark Drinks abbiamo la fortuna di lavorare. Continua ad emozionarmi la gioia che i Vini Kylie Minogue danno ad un numero così incredibile di persone in tutto il mondo!”

ZONIN1821 conta nove tenute che si estendono su oltre quattromila ettari di terreno: sette in Italia, una in Virginia negli Stati Uniti e una in Cile. È presente in oltre 140 Paesi nel mondo, ma conserva il proprio ‘cuore pulsante’ a Gambellara, in provincia di Vicenza.

«Siamo lieti di collaborare con una grande star come Kylie Minogue e con Benchmark Drinks. È stato un grande piacere accoglierla nella nostra storica sede di Gambellara e accompagnarla alla scoperta della nostra azienda di famiglia, delle sue suggestive colline e della nostra zona vinicola. Se da un lato siamo un’azienda internazionale conosciuta in tutto il mondo, dall’altro la nostra mission è ancora fortemente legata alla valorizzazione di questo territorio, della cultura e delle competenze locali».