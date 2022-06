Imprenditoria: al via Start Cup Puglia 2022

Start Cup Puglia 2022 premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, offrendo la possibilità di trasformare un’idea di business in un’impresa

Start Cup Puglia è organizzata da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, in collaborazione con Regione Puglia e PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione: il cnr è uno dei componenti del Comitato promotore, costituito da Enti e organizzazioni che sostengono l’iniziativa, supportano la promozione della competizione allo scopo di ampliarne la notorietà e la partecipazione.

La competizione, giunta alla 15esima edizione, premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, offrendo la possibilità di trasformare un’idea di business in un’impresa vera e propria, attraverso accompagnamento progettuale, assistenza tecnica e premi in denaro.

Due le fasi in programma: nella prima, fino al 5 luglio gli aspiranti startupper possono richiedere e partecipare a sessioni di accompagnamento progettuale con coach esperti per definire il proprio piano di impresa in vista della candidatura alla competizione vera e propria.

Nella seconda, in calendario dall’11 luglio al 16 settembre, è possibile candidare direttamente i business plan in una delle seguenti categorie: Life science -MEDTech, ICT, Cleantech & Energy, Industrial.

Sono ammessi a partecipare i progetti d’impresa presentati da:

– persona fisica singola, che intenda avviare in Puglia un’impresa innovativa;

– team informali, composti da due o più componenti, che intendano avviare in Puglia un’impresa innovativa;

– imprese innovative, che siano state costituite dopo il 1° gennaio 2022; oppure già costituite nel 2021, ma che abbiano dichiarato l’inizio delle attività in una data posteriore al 1° gennaio 2022; oppure costituite nel 2021 ma che non abbiano ancora dichiarato l’inizio delle attività.

In tutti e tre i casi, i candidati devono indicare una persona fisica in qualità di referente del progetto.

I migliori piani d’impresa si sfideranno in una pitch session competitiva durante la finale del 13 ottobre davanti a una giuria di esperti che proclamerà i 4 vincitori a cui andranno premi in denaro di importo compreso tra i 3mila e il 10mila euro.

La giuria proclamerà inoltre il vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2022, che riceverà la menzione speciale “Premio Regionale per l’Innovazione”. Le altre due menzioni speciali sono: “Innovazione Sociale” e “Impresa sociale in ottica Pari Opportunità”.

L’edizione 2022 si arricchisce di un nuovo premio speciale da 2mila euro denominato “Green and Blue climate change” per il progetto con il maggior potenziale di cambiamento climatico, organizzato in collaborazione con il Gruppo GEDI media partner del PNI, che permetterà anche di competere direttamente al Premio Nazionale per l’Innovazione.

Resta, inoltre, confermato il premio speciale di 2mila euro riservato al miglior progetto che ha terminato, o sta effettuando, il percorso di accompagnamento imprenditoriale nell’ambito dell’Intervento regionale Estrazione dei Talenti attuato dall’ARTI.

Ulteriori premi in denaro e servizi sono messi a disposizione dal Comitato promotore, costituito da Enti e organizzazioni che sostengono l’iniziativa e ne supportano la promozione.

I 4 vincitori di Start Cup Puglia e il vincitore del premio “Green and Blue climate change” accederanno di diritto al PNI in programma tra novembre e dicembre 2022 a L’Aquila.

Le attività in programma sono:

– valutazione dei Business Plan candidati e selezione di una short list delle migliori proposte in gara (dal 17 al 27 settembre)

– Boot Camp dedicato ai soli finalisti (dal 03 al 07 ottobre)

– nel corso della finale regionale, prevista il 13 ottobre, pitch session dei progetti selezionati e presentazione delle idee in gara con esposizione orale supportata da infografica, dei progetti candidati

– valutazione dei pitch e, a seguire, proclamazione e premiazione dei vincitori al termine della finale.

I 4 vincitori della Start Cup Puglia 2022 e il vincitore regionale del premio “Green and Blue climate change” accederanno di diritto al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione – in programma tra fine novembre e inizio dicembre 2022 a L’Aquila.

Vedi anche: