Caffè Mauro fa il suo ingresso nel Gruppo Gimoka

Caffè Mauro entra nel Gruppo Gimoka: l’aggregazione nasce con l’obiettivo di creare nuove sinergie tra le due realtà imprenditoriali

Tale aggregazione nasce con l’obiettivo di creare nuove sinergie e porre le due realtà imprenditoriali nelle migliori condizioni per affrontare la nuova fase del proprio percorso di consolidamento e crescita: da un lato Gruppo Gimoka arricchisce e completa il proprio portfolio di marchi con un brand di alta gamma come Caffè Mauro, dall’altro Caffè Mauro, grazie a Gruppo Gimoka potrà rafforzare e consolidare la propria presenza nei mercati di riferimento, integrando e valorizzando le competenze e gli asset delle singole aziende.

«Questo accordo si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo – ha dichiarato Ivan Padelli, Presidente del Gruppo Gimoka – che mira a raggiungere il consumatore finale in un’ottica di espansione della filiera produttiva. Le nostre competenze e la nostra dimensione, unite al patrimonio di esperienze di qualità di Caffè Mauro, possono portare valore aggiunto e supportare la ripresa del settore, consolidando ed espandendo il nostro posizionamento. Con Fabrizio Capua il nostro Gruppo ha deciso di intraprendere con entusiasmo questo percorso insieme, nel pieno rispetto della tradizione e dei valori che ci hanno da sempre contraddistinto e per i quali sia Gruppo Gimoka sia Caffè Mauro sono riconosciuti ambasciatori del Made in Italy».

L’ingresso di Caffè Mauro in Gruppo Gimoka, tramite la Holding Capua Investments, avverrà all’insegna della continuità e dell’integrazione, con Fabrizio Capua che rimane Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caffè Mauro e che contestualmente entrerà nel CdA di Gruppo Gimoka.

“Sono particolarmente orgoglioso dell’accordo annunciato oggi poiché sancisce la prima vera aggregazione tra due specialisti del caffè di proprietà totalmente italiana e tra delle famiglie imprenditrici che condividono gli stessi valori, la stessa passione per il settore e la stessa visione imprenditoriale del futuro – ha dichiarato Fabrizio Capua, Presidente ed Amministratore Delegato di Caffè Mauro – Credo siano questi gli ingredienti veramente imprescindibili per affrontare con successo la fase di consolidamento e crescita che ci attende e per continuare a servire i clienti in Italia e all’estero con il miglior prodotto e servizio possibili.”

Gruppo Gimoka

Gruppo Gimoka continua a rappresentare una realtà imprenditoriale di successo, confermandosi tra i player di riferimento a livello nazionale. Con un fatturato registrato nel 2021 di circa 120 milioni di euro, il Gruppo è attivo in Italia e in 50 Paesi nel mondo. Grazie a un piano di ammodernamento degli impianti di produzione, tostatura e confezionamento, frutto di un investimento di quasi 50 milioni di euro negli ultimi cinque anni, l’azienda si distingue per l’alta efficienza e l’organizzazione secondo una logica di industria 4.0. Con due categorie di prodotto, caffè e solubili, il Gruppo è oggi in grado di soddisfare tutte le esigenze espresse dal mercato, offrendo soluzioni sia per il canale Home sia per l’Out-of-Home, con tre modelli di business (Co-packing, Private Label e Brand propri) e un approccio multicanale. È riconosciuta nel settore come partner di soluzioni Private Label dagli alti standard qualitativi e innovativi, ponendola tra i principali incubatori dei più grandi torrefattori mondiali. Questo risultato è frutto della scelta strategica di massimizzare il controllo della filiera, ponendosi nelle condizioni di affrontare le sfide competitive internazionali e acquisire un maggior presidio su tutte le fasi della catena del valore.

Caffè Mauro

Caffè Mauro è una storica torrefazione italiana, fondata da Demetrio Mauro nel 1949 a Reggio Calabria, che oggi produce ed esporta il proprio caffè in oltre 60 paesi nel mondo dove è simbolo della grande cultura dei blend all’italiana. Nel 2009 la holding “Capua Investments” fondata da Fabrizio Capua, rileva la Caffè Mauro con l’obiettivo di supportarla, sia con risorse finanziarie, sia in termini strategici, nel processo di crescita e di consolidamento del marchio. L’azienda entra in una fase riorganizzativa necessaria per acquisire un più adeguato posizionamento competitivo e una più corretta valorizzazione – sul mercato nazionale ed internazionale – del suo patrimonio di esperienze e di qualità di oltre 70 anni di attività. Oggi che il risanamento è completato, Caffè Mauro è tornata ad essere una realtà imprenditoriale italiana riconosciuta nel mondo per la qualità e la tradizione, con una struttura operante su tutti i canali distributivi, Home e Out-of-Home e una rete capillare di vendita organizzata in Italia e all’estero. L’azienda sorge su un’area totale di 35.000 mq ed è attiva con uno stabilimento di 6.000 mq a Villa San Giovanni (RC), che coniuga l’avanguardia tecnologica e l’automazione dei processi, all’esperienza di un team di manager e tecnici che seguono e controllano ogni singola fase del processo produttivo. Un laboratorio dedicato al controllo qualità verifica costantemente che siano rispettati i più rigorosi standard qualitativi nazionali e internazionali. La passione per il Caffè e la diffusione della sua cultura sono parte integrante della filosofia di Caffè Mauro. Da questi principi nasce l’Accademia del Caffè Beyond the Cup. Un luogo di formazione e condivisione che fornisce ai clienti e agli operatori delle caffetterie un prezioso know-how attraverso corsi dedicati, ricette esclusive e tutti i segreti per ottenere un caffè e un cappuccino perfetti. I suoi responsabili, Master Bar Tender certificati, trasferiscono l’esperienza della torrefazione con l’obiettivo di aggiornare le tecniche di estrazione e la professionalità degli addetti del settore.