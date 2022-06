“Carne da macello” torna a Verona per due serate esclusive

Lo spettacolo teatrale “Carne da Macello”, per la regia di Clara Caraffini, tornerà in scena il 10 e il 12 giugno per due serate esclusive

Venerdì 10 e domenica 12 giugno 2022, alle ore 21:00, presso il Teatro SS. Trinità di Verona (Via Santissima Trinità, 4), torna in scena per sole due serate lo spettacolo “Carne da Macello”: uno sguardo su dinamiche decisionali che, troppo spesso, dipendono da terzi.

“Carne da Macello” nasce dalla penna di Clara Caraffini e Isacco Tognon, i quali hanno deciso di narrare, con colori leggeri e vivaci, il turbinoso, labirintico e a volte scoraggiante mestiere del teatrante medio, senza privarsi di qualche retroscena dal sapore più amaro.

In questa pièce, la realtà teatrale diventa emblema di dedizione e impegno, inoltre, chi guarda avrà modo di vedere come la vita dell’attore con tutte le sue ambizioni, possa talvolta, nonostante i sacrifici, diventare oggetto di castrazione e frustrazione a causa di scelte dettate da terzi.

Lo spettacolo non mostrerà solo la vita dei protagonisti ma, quadro per quadro, avvicinerà lo spettatore alla realtà più intima dei personaggi, i quali si ritrovano ad affrontare avversità analoghe a quelle di chi teatrante non è.

Da attori hanno deciso di usare il teatro come sfondo, consapevoli del fatto che, la realtà del provino, non sia distante da quella di un qualunque altro colloquio di stampo meno artistico.

Dai teatranti ai camerieri, dai ballerini ai centralinisti, passando per impiegati, insegnanti, consulenti, rappresentanti, baristi e tutti coloro che al mattino si svegliano per tenere alto l’onore delle proprie ambizioni.

“Carne da Macello doveva essere il mio esordio da regista ma, negli anni, si è rivelato un progetto permanente in grado di coesistere anche insieme ad altri lavori registici e attoriali dimostrandosi, a livello di tematiche, sempre attuale e inclusivo.” – racconta la regista – “Il progetto nel 2016 voleva essere una prima pietra posata nel campo della produzione teatrale; oggi, dopo varie date e un tour in tutto il Paese realizzato prima della pandemia, è diventato, per noi del cast e per gli spettatori, un amico fedele che periodicamente torniamo volentieri a trovare.”

Tutti in fermento.

Tutti in attesa.

Tutti in coda.

Tutti chiamati al giudizio di un qualsivoglia Macellaio.

Trailer dello spettacolo: https://youtu.be/XAx6fA74ef0

Con:

Clara Caraffini

Carlotta Francescon

Nicolò Bruno

Milena Lonardoni

Marina Fresolone

Regia di Clara Caraffini

Prenotazioni

Whatsapp 340 6141101

Prenotazione obbligatoria