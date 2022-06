Roccuzzo torna con “Solo io e te”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Solo io e te” (BIT Records ) , il nuovo singolo di Roccuzzo

“Solo io e te” è un brano positivo, scritto con Danilo Amerio e Alfia Bevilacqua, in cui si parla dell’energia vitale che emerge nel trovare l’amore senza porsi troppi limiti, accettando quella persona che sembra essere nata per starci accanto e completarci. Quando si è insieme non manca niente e basta solo vivere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono affascinato dalla complicità che si può costruire con una persona. Potersi capire senza dire una parola ti permette di vivere in una bolla stupenda. Per questo motivo nasce Solo io e te”

Il videoclip di “Solo io e te” è stato realizzato da Roccuzzo sottoforma di lyric-video in modo semplice e diretto per dare risalto all’energia positiva che trasmette il brano sullo sfondo della schermata di uno smartphone, oggetto onnipresente nella quotidianità di tutti.

Biografia

Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo, è un artista siciliano classe ’96. Realizza alcuni singoli dance che vengono trasmessi su network come Radio Deejay, 105 e M2O. (“World” rimane per 13 settimane nella DeeJay Parade di Albertino). Nel 2020 si presenta ai provini di XFactor generando consenso generale in seguito all’esecuzione live del brano “Promettimi” di Elisa. Con oltre 18 milioni di visualizzazioni su Facebook, il video dell’esibizione è il più visto dell’edizione di XFactor Italia. In seguito, pubblica il primo inedito in italiano “Ricominciamo da qui”, e due cover “Promettimi” e “La Cura”. Con tutti e 3 i brani entra nella Top 50 di iTunes, nella top 50 Viral di Spotify (con 2 brani in contemporanea al # 1e #3), diventa virale su Tik Tok diventando nella settimana di Sanremo 2021 e nella successiva #1 dei brani Virali e #1 nella Top 50 Italia Tik Tok. Inoltre sia TikTok Italia che TIM Music lo hanno inserito nelle anteprime in esclusiva e nelle loro playlist ufficiali. Nell’aprile 2021 pubblica il suo secondo inedito “Aspetterò Domani“, brano che entra in programmazione radiofonica anche su Radio Italia. A luglio 2021 pubblica il singolo “In riva al mare” che vince il premio speciale di Radio Deejay a Riccione per DeeJay On Stage, premiato da Linus e presentato da Rudy Zerbi. Segue il singolo “Il cuore sceglie” anch’esso diventato virale su Tik Tok dedicato agli animali.