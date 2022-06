Crohn: nuove modalità di cura delle fistole

Crohn: la cura con fattore di necrosi antitumorale combinato con la chiusura chirurgica ha indotto la guarigione a lungo termine nei pazienti con fistole perianali

Secondo uno studio pubblicato su Lancet Gastroenterology and Hepatology, il trattamento a breve termine con fattore di necrosi antitumorale combinato con la chiusura chirurgica ha indotto la guarigione a lungo termine (rilevata con risonanza magnetica) nei pazienti con fistole perianali dovute alla malattia di Crohn, rispetto alla sola terapia anti-TNF.

“La gestione delle fistole perianali in caso di Crohn rimane impegnativa e il trattamento migliore per le fistole perianali alte con un’unica apertura interna è ancora indeterminato”, hanno precisato nel lavoro Elisa M. Meima-van Praag, del dipartimento di Chirurgia dell’Amsterdam University Medical Center e colleghi. “Le linee guida sulle fistole perianali per malattia di Crohn raccomandano un trattamento anti-TNF e suggeriscono di considerare la chiusura chirurgica nei pazienti con malattia suscettibile di intervento chirurgico. Tuttavia, i risultati a lungo termine di questi trattamenti non sono stati confrontati direttamente”.

Meima-van Praag e colleghi hanno condotto uno studio multicentrico (il trial PISA-II) sulle preferenze del paziente negli ospedali dei Paesi Bassi e dell’Italia per confrontare i tassi di guarigione radiologica tra 94 pazienti con CD e fistola perianale alta attiva (età media, 33 anni; 60% donne). I partecipanti hanno ricevuto la terapia anti-TNF combinata con la chiusura chirurgica o il solo trattamento anti-TNF. Dopo la consulenza medica, il 66% dei pazienti ha scelto un percorso di trattamento specifico e il 34% dei pazienti è stato sottoposto a randomizzazione tra i gruppi; Il 60% dei pazienti è entrato nel braccio anti-TNF e il 40% dei pazienti è entrato nel braccio di chiusura chirurgica.

L’esito primario era la guarigione radiologica valutata mediante risonanza magnetica a 18 mesi; ulteriori esiti includevano la chiusura clinica, il tasso di reintervento, il tasso di recidiva e l’impatto sulla qualità della vita misurati dal Perianal Disease Activity Index (PDAI). A 18 mesi, il 91% dei pazienti nel braccio anti-TNF è stato sottoposto a risonanza magnetica, così come l’84% dei pazienti nel braccio chirurgico.

I risultati dello studio hanno mostrato una percentuale più alta di pazienti sottoposti a intervento chirurgico che hanno raggiunto la guarigione radiologica a 18 mesi rispetto ai pazienti che hanno ricevuto solo anti-TNF (32% vs. 9%; p=0.005); non c’era alcuna differenza significativa tra i gruppi per i tassi di chiusura clinica (68% vs 52%).

Inoltre, un minor numero di pazienti nel gruppo chirurgico ha richiesto un reintervento rispetto al gruppo anti-TNF (13% vs. 43%; p=0.005). L’anti-TNF combinato con la chiusura chirurgica ha anche prodotto una riduzione del punteggio PDAI (1 contro 4; p=0.031).

“La terapia anti-TNF a breve termine combinata con la chiusura chirurgica induce la guarigione radiologica, valutata dalla risonanza magnetica, più frequentemente della terapia anti-TNF”, hanno concluso Meima-van Praag e colleghi. “Sulla base di questi dati, riteniamo che ai pazienti con fistola perianale di Crohn suscettibile di chiusura chirurgica dovrebbe essere consigliato questo approccio terapeutico”.

Elise M Meima-van Praag et al., Short-term anti-TNF therapy with surgical closure versus anti-TNF therapy in the treatment of perianal fistulas in Crohn’s disease (PISA-II): a patient preference randomised trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Apr 12;S2468-1253(22)00088-7. leggi