Nei The Space Cinema torna “Versus – Comici dal Vivo”

Nei The Space Cinema appuntamento fissato in sala il 24 maggio e il 7 giugno ore 20:45 con i protagonisti dello spettacolo più fuori di testa di sempre

Otto comici sensazionali e una live challenge: questi gli ingredienti principali di ‘Versus – Comici dal Vivo’, il nuovo format presentato da The Space Cinema realizzato in collaborazione con Fabbrica di Lampadine. Gli appuntamenti con lo spettacolo più fuori di testa di sempre proseguono martedì 24 maggio ore 20:45 al The Space Cinema di Bologna e martedì 7 giugno al The Space Cinema Odeon di Milano.

Con questo progetto The Space Cinema amplia la propria offerta anche allo spettacolo dal vivo: una nuova forma di dialogo con il pubblico, che sarà protagonista indiscusso dell’evento, che rientra nella volontà da parte del circuito di rendere unica l’esperienza in sala.

Una sfida on stage tra veri professionisti della risata, presentata dall’eccentrico Leonardo Manera, che hanno portato la propria comicità sui palchi di tutta Italia. Gli otto comici in gara sono: Alessandra Ierse, Nadia Puma, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Francesco Rizzuto, Max Pieriboni, Claudio Batta e Bruce Ketta che si sfideranno a suon di sketch comici, improvvisazioni, cavalli di battaglia e giochi di parole davanti ad un pubblico che sarà l’assoluto protagonista dell’evento e che ne decreterà il vincitore.

Un momento imperdibile per vedere dal vivo i propri comici preferiti, in cui il pubblico presente in sala li potrà sostenere, incoraggiare ed applaudire. Al termine di ciascuna performance sarà possibile votare il più coinvolgente ma alla fine ne rimarrà solo uno: il migliore.

È disponibile il preacquisto dei biglietti online per partecipare all’evento: https://www.thespacecinema.it/extra/versus-comici-dal-vivo