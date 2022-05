Musica, Web3 e NFT: Ashanti lancia i suoi Non-Fungible Token

Il web3 e gli NFT rivoluzionano il mondo dei diritti musicali: Ashanti, la regina dell’R&B, celebra i 20 anni dal suo album multiplatino entrando nel mondo dei Non-Fungible Token

A vent’anni dal debutto con un disco che ha fatto la storia della musica, rimanendo in cima alle classifiche degli album di Billboard 200 per 55 settimane, vincendo tra le altre cose anche un Grammy Award e diventando la prima artista donna a vendere più di 500.000 album in una settimana, la cantautrice statunitense Ashanti torna a far parlare di sé mettendo piede nel mondo del web3 e degli NFT.

L’artista simbolo dell’R&B americano, così, mette a segno un altro primato, diventando la prima artista donna nera co-proprietaria della società di tecnologia musicale web3, EQ Exchange, prendendo il controllo del suo destino creativo e commerciale. Fondata dall’imprenditrice tecnologica canadese Janice Taylor, EQ Exchange è la prima società di web3 di proprietà di una donna, ed è dedicata a responsabilizzare i musicisti e premiare i loro fan attraverso la blockchain tecnologia. EQ Exchange, che opera su Celo, ecosistema blockchain attivo nella diffusione di una nuova cultura delle criptovalute, infatti, consente agli artisti di condividere e monetizzare i propri contenuti, di controllare la proprietà intellettuale delle proprie opere e di condividerla liberamente, beneficiando pienamente e in modo equo della transazione, e consentendo ai fan di acquistare e vendere gli NFT delle creazioni dei loro artisti preferiti.

Ashanti ha celebrato il 20° anniversario del suo album di debutto multi-platino annunciando il lancio dei suoi primi NFT sulla piattaforma EQ Exchange. “Sono grata che vi stiate scatenando con me da oltre 20 anni – ha scritto su Instagram l’artista – Adesso finalmente vi darò qualcosa in cambio. Sono entusiasta di annunciare che la mia collezione NFT con EQ Exchange che celebra i 20 anni del disco “Ashanti” è disponibile e voglio che voi tutti possediate la proprietà di questi nuovi pezzi originali!” Ashanti, infatti, sta attualmente registrando di nuovo i brani del suo album di riferimento per assumere il pieno controllo dei diritti sulle canzoni che ha scritto.

Oggi i collezionisti hanno l’opportunità di acquisire MEG (EQ Exchange fa riferimento agli NFT della sua piattaforma come “MEG”, acronimo che sta “Mutual Exchange of Gifts” – “scambio reciproco di doni” – tra creatori e collezionisti) in quattro diversi livelli: Oro, Platino, Diamante e Ametista, che è il cristallo preferito di Ashanti, già andato sold out. I MEG Gold, Platinum, Diamond e Ametista sono stati coniati in numero limitato e tutti i MEG danno la possibilità ai fan di Ashanti di possedere una parte dei diritti d’autore della prima riedizione di un classico dell’artista. Non solo: gli NFT di EQ prevedono anche incentivi ed esperienze esclusive.

“Ashanti sta aprendo la strada alla prossima generazione di artisti nella nuova economia dei creatori”, afferma Janice Taylor, fondatrice/CEO di EQ Exchange. “EQ non avrebbe potuto chiedere un partner migliore per lavorare insieme e cambiare le regole del gioco per tutti gli artisti, in particolare le donne e le persone di colore”.

Iscriviti a EQ ora su www.eq.exchange