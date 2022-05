Arriva al cinema “Twenty One Pilots Cinema Experience”

“Twenty One Pilots Cinema Experience” nelle sale italiane il 19 e 20 maggio: sul grande schermo la versione integrale della performance ideata nel 2021

Arriva nei cinema di tutto il mondo TWENTY ONE PILOTS CINEMA EXPERIENCE, un evento straordinario che proporrà sul grande schermo, con audio e video rimasterizzati, la versione integrale della performance ideata nel 2021 per celebrare l’uscita dell’ultimo album del duo vincitore ai GRAMMY® Awards, Scaled And Icy. L’esclusiva esperienza cinematografica includerà oltre 20 minuti di filmati inediti e verrà proposta nelle sale italiane il 19 e il 20 maggio (elenco a breve su nexodigital.it).

Con il cantante/chitarrista dei Twenty One Pilots Tyler Joseph e il batterista Josh Dun, TWENTY ONE PILOTS CINEMA EXPERIENCE offre una reinvenzione psichedelica e teatrale delle loro performance live. Questo concerto intenso e abbagliante immerge lo spettatore nelle dinamiche e nel catalogo eclettico di una delle band più creative dell’attuale panorama musicale mondiale, proprio in occasione della pubblicazione del loro ultimo album, Scaled And Icy. Risultato di sessioni virtuali registrate a distanza che hanno visto il duo reinventare le abitudini sconvolte dalle emozioni e dai pensieri del 2020 – ansia, solitudine, noia, dubbi – l’album è una raccolta di canzoni che procedono attraverso battute d’arresto e si concentrano su quelle possibilità che, in ogni circostanza, vale comunque la pena ricordare. Scaled And Icy ha debuttato al numero 1 delle classifiche “Rock Albums” e “Alternative Albums” di Billboard e si è classificato in terza posizione nella “Billboard 200”, conquistando la più grande settimana di apertura per un album rock nel 2021. Nel maggio 2021 i Twenty One Pilots hanno trasmesso in live streaming il loro concerto, apprezzato dai fan di oltre 200 paesi.

Twenty One Pilots Cinema Experience è un evento distribuito in Italia da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY e MYmovies.it.