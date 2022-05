Cocktail: come si prepara l’ITALIAN CLUB di Joe Marzovilla

Cocktail: ecco l’ITALIAN CLUB di Joe Marzovilla, proprietario e bartender del ParlaPiano Bistrot – Miscelazione in cucina di Mola di Bari (BA)

Il cocktail Italian Club fa parte della nuova drink list ‘Twist on Classics’ che il bartender Joe Marzovilla propone nel suo locale ParlaPiano Bistrot – Miscelazione in cucina a Mola di Bari. Un drink che rivisita in questo caso il classico ‘Clover Club‘, all day cocktail a base di gin e sciroppo di lampone, nato nei primi del Novecento a Philadelphia, dove furono firmate la Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione statunitensi. Qui, al bar dell’hotel The Bellevue-Stratford, club riservato inizialmente ai soli uomini, erano soliti incontrarsi letterati, avvocati e professionisti dell’economia e della finanza. La rivisitazione del classico si sviluppa in chiave italiana: al posto del gin, la Grappa di Traminer prodotta in Val di Cembra da Pilzer. Questa si unisce perfettamente a una foam, una spuma di liquore al lampone homemade: scomponendo i due ingredienti e lavorando con una stratificazione, si permette agli ingredienti di unirsi man mano che la foam rilascia verso il basso i propri sentori di lampone. Ma, al centro di tutto, la Grappa di Traminer Pilzer, realizzata con le pregiate vinacce di uve Traminer coltivate in Trentino, di cui Bruno Pilzer segue con attenzione e tecnica la fermentazione. Un breve periodo di maturazione e, a seguire, la distillazione delle vinacce in alambicco discontinuo a bagnomaria. Caratterizzata da un delicato profumo aromatico che ricorda il petalo di rosa unito ad altri fini profumi più maturi e complessi, come la nota di geranio e di limone, la Grappa di Traminer Pilzer regala sensazioni gustative complesse, lasciando spazio a un lungo e persistente retrogusto. Da assaporare anche liscia, leggermente fresca, ma non fredda, in un bicchiere grande, dove l’aria ne esalta l’aroma.

DRINK: ITALIAN CLUB

BARTENDER: Joe Marzovilla, proprietario e bartender del ParlaPiano Bistrot – Miscelazione in cucina di Mola di Bari (BA)



INGREDIENTI:

4 cl Grappa di Traminer Pilzer

2 cl succo di limone fresco

1 cl sciroppo di zucchero 2:1

Foam di liquore al lampone e limone homemade



Bicchiere: coppa

Garnish: lampone



PREPARAZIONE:

Per preparare la foam homemade, versare in un mixing glass 2 cl di liquore al lampone e 0,5 cl di succo di limone fresco, aggiungere un pizzico di sucroestere e montare con un montalatte a freddo. Il drink si prepara con la tecnica dello shake and strain versando gli ingredienti in uno shaker e shakerando bene, quindi filtrando il tutto in una coppetta precedentemente raffreddata, adagiando la foam e decorando con un lampone.