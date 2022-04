Tra Elodie e Marracash riscoppia la passione

Elodie e Marracash sono tornati insieme: la coppia si frequenta di nuovo. Impazza il gossip dopo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi

Insieme per due anni, poi la separazione a novembre 2021. Ora il riavvicinamento. Elodie e Marracash sarebbero tornati a vedersi e, secondo il gossip, non da amici. A dirlo è il settimanale Oggi, secondo cui i due – nelle ultime settimane – starebbero “intensificando la loro frequentazione”. Un’indiscrezione che fa sognare i fan della coppia nata grazie alla canzone “Margarita” di Elodie.

La cantante, però, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), negli ultimi mesi è stata avvistata più volte insieme a Davide Rossi, ex modello di Armani. I baci tra i due in pubblico non sono passati inosservati agli occhi dei fotografi.

LEGGI ANCHE: Elodie e Davide Rossi: ancora pioggia di baci in giro per Milano – FOTO

“L’amore non è finito, si è trasformato”, diceva Elodie

Oggi non parla di Rossi ma lancia un rumor che ora cercherà conferma. Elodie, dal canto suo, lo scorso gennaio, parlando di Marracash a Grazia ha detto: “Mi fa strano parlare di fine fra me e lui, il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro”.

La fine il rapper l’aveva cantata nel singolo “Crazy love”, dichiaratamente ispirato alla ex compagna, protagonista anche del video ufficiale.