Gossip: Noor Alfallah è la nuova fidanzata di Al Pacino

Noor Alfallah, 28 anni, è la nuova fidanzata di Al Pacino: in passato la ragazza ha fatto anche coppia con Mick Jagger

A pochi giorni giorni dal compleanno (il 25 aprile spegnerà 82 candeline), Al Pacino è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata: si chiama Noor Alfallah. La ragazza non è nuova ai riflettori del gossip. La 28enne, infatti, ha avuto una relazione con Mick Jagger (78 anni e frontman dei The Rolling Stones), un flirt con l’attore Clint Eastwood (91 anni) – “anche se lei ha insistito fosse un amico di famiglia“, come si legge su PageSix – e con l’investitore miliardario e filantropo Nicolas Berggruen (60 anni).

Per molti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), potrebbe essere la solita ragazza in cerca di un uomo benestante sta ‘spolpare’ ma Noor è nata in una famiglia benestante e sembra che Al Pacino non sia molto generoso, insomma un po’ il classico ‘braccino corto’. Una sua ex, l’artista israeliana Meital Dohan, in una intervista ha dichiarato: “Se mi ha fatto dei regali? Durante la nostra storia mi ha comprato solo fiori. C’è un modo educato per dire che non ama spendere i suoi soldi?“.

Al Pacino e Noor immortalati su uno scatto postato da Jason Momoa durante un pranzo, dopo la visita di una mostra alla Pace Gallery di Los Angeles.