Colite ulcerosa: nuovi dati promuovno tofacitinib

Nuovo studio mostra alti livelli di persistenza di tofacitinib per il trattamento a lungo termine di pazienti con colite ulcerosa

In uno studio pubblicato su Alimentary Pharmacology & Therapeutics i ricercatori hanno osservato alti livelli di persistenza di tofacitinib per il trattamento a lungo termine di pazienti con colite ulcerosa.

L’obiettivo principale della gestione dei pazienti con UC da moderata a grave è ottenere una remissione prolungata senza steroidi, migliorare la qualità della vita, ridurre la morbilità e prevenire le complicanze della malattia e la chirurgia.

Tofacitinib è un inibitore della Janus chinasi orale per il trattamento della colite ulcerosa (UC).

L’efficacia e la sicurezza di tofacitinib sono state ampiamente dimostrate negli studi di induzione e mantenimento di fase 2 e 3, nonché in uno studio di estensione di fase 3 a lungo termine noto come OCTAVE Open.

Per esaminare ulteriormente la sopravvivenza e la persistenza di tofacitinib nei pazienti con UC, Remo Panaccione, dell’Università di Calgary, e colleghi hanno condotto un’analisi post-hoc dell’OCTAVE Open, studiando pazienti trattati con 5 mg o 10 mg due volte al giorno fino a 7 anni.

Dei 603 pazienti, 280 sono entrati nello studio con una risposta clinica (164 in remissione), 220 sono entrati come responder ritardati, 75 come responder al ritrattamento e 35 come responder all’escalation della dose.

Secondo i risultati, la persistenza mediana di tofacitinib tra tutti i responder è stata di 5,6 anni con tassi di sopravvivenza al farmaco stimati a 2 e 5 anni più elevati tra i responder in remissione (76,8% e 56,9%) rispetto ai responder non in remissione (69,8% e 50%).

I ricercatori hanno notato una persistenza mediana comparabile tra i pazienti che avevano una risposta ritardata (4,5 anni), che avevano risposto al ritrattamento (4 anni) e che avevano risposto all’aumento della dose (4,4 anni).

I tassi di persistenza del farmaco a due e 5 anni erano del 69,5% e del 45,2% tra i pazienti con una risposta ritardata, del 70,7% e del 40% tra i pazienti con una risposta al ritrattamento e del 74,3% e 32,8% tra i pazienti con una risposta di aumento della dose.

Ulteriori analisi hanno rivelato che i partecipanti di età inferiore ai 40 anni, quelli trattati con tofacitinib 10 mg al basale e quelli con precedente fallimento dell’inibitore del fattore di necrosi tumorale erano a maggior rischio di interruzione del trattamento in OCTAVE Open.

“Alti livelli di persistenza del trattamento con tofacitinib sono stati osservati nelle sottopopolazioni selezionate di pazienti analizzati nello studio di estensione a lungo termine in aperto OCTAVE, che ha seguito i pazienti fino a 7 anni, con un tempo mediano di interruzione compreso tra 4 e 5,6 anni, concludono Panaccione e colleghi.

“Questi dati supportano ulteriormente l’uso di tofacitinib nella gestione a lungo termine della colite ulcerosa anche se ulteriori ricerche dovrebbero concentrarsi sui fattori legati al miglioramento della persistenza del trattamento con tofacitinib in tali pazienti”.

Panaccione R. et al., Persistence of treatment in patients with ulcerative colitis who responded to tofacitinib therapy: Data from the open-label, long-term extension study, OCTAVE open. leggi