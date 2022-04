Previsioni meteo 12 aprile 2022: Primavera piena sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 12 aprile 2022: anticiclone in rinforzo sull’Italia. Tempo stabile e temperature in aumento

Condizioni meteo primaverili sull’Italia in questo inizio di settimana, dopo una prima decade di aprile caratterizzata dall’alternanza di piogge e sole. Il definitivo allontanamento della perturbazione responsabile delle piogge e del calo termico dello scorso weekend permetterà nella giornata di oggi il ritorno della stabilità. L’anticiclone tornerà protagonista dello scenario meteo, che si caratterizzerà per il tempo stabile e soleggiato.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni significative, con il campo di alta pressione che tenderà a rinforzarsi su tutte le nostre regioni. Il tempo risulterà stabile e soleggiato anche nei prossimi giorni, accompagnato da un graduale aumento delle temperature. Condizioni meteo primaverili che ci terranno compagnia per tutta la settimana di Pasqua, mentre a seguire si intravede il ritorno delle piogge.

Intanto per oggi, martedì 12 aprile 2022, al Nord Italia al mattino al mattino velature in transito su tutti i settori, maggiori addensamenti sulle Alpi Piemontesi. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento al nord-ovest, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli coperti su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Al Centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo asciutto, con nuvolosità alta su tutti i settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su coste e zone interne nell’intera giornata; in serata le nubi tenderanno ad aumentare su tutto il territorio sempre senza fenomeni di rilievo.

Al Sud e sulle Isole tempo stabile al mattino con sole prevalente sulle regioni peninsulari, maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa, con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio salvo possibili innocui addensamenti sui settori meridionali; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la Penisola Italiana.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.