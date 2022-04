Previsioni meteo 10 aprile 2022: maltempo e freddo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 10 aprile 2022: tempo instabile con piogge al meridione, clima più freddo anche al Centro-Nord

Condizioni meteo variabili sull’Italia alla fine di questa prima decade di aprile. Correnti più fresche e instabili nella giornata di ieri hanno portato piogge al Nord-Est e nevicate sulle Alpi, oltre a un calo delle temperature su tutta la Penisola. Oggi il maltempo risparmierà il Nord e il Centro, mentre al Sud avremo piogge e temporali, con neve sui rilievi. I valori termici sono attesi in ulteriore calo, su valori inferiori alla media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il tempo migliorerà anche sulle regioni meridionali, dove tornerà a splendere il sole. Bel tempo anche sulle altre regioni. Sarà il preludio a un rinforzo dell’alta pressione che nella Settimana Santa determinerà un deciso aumento delle temperature e clima primaverile.

Intanto per oggi, domenica 10 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, qualche nube sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati, salvo possibili fenomeni isolati sulle Alpi orientali con neve oltre i 1000 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli per lo più sereni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino locali addensamenti sull’Abruzzo con possibili fenomeni isolati e neve oltre gli 800-900 metri, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse sulle regioni peninsulari con neve oltre i 900-1000 metri, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo in deciso miglioramento con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria piogge nel corso della giornata sui settori settentrionali della regione, possibili nevicate sulla Sila a 1300 metri; tempo asciutto altrove. In serata le condizioni del tempo saranno stabili sull’intera regione.

Temperature minime e massime in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.