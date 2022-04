Previsioni meteo 9 aprile 2022: piogge al Nord-Est

Le previsioni meteo di oggi, sabato 9 aprile 2022: piogge al Nord-Est e nevicate sull’arco alpino, domani maltempo al meridione

Se i primi giorni di aprile hanno visto condizioni meteo instabili o perturbate ecco che le ultime tendenze meteo mostrano per la settimana di Pasqua il ritorno dell’anticiclone. Attenzione però, perché questo weekend vedrà ancora condizioni meteo instabili sulla nostra Penisola, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione. Nella giornata di oggi infatti avremo piogge sulle regioni di Nord-Est e neve sull’arco alpino. Tempo stabile sulle altre regioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un deciso miglioramento del tempo al Nord, mentre l’instabilità riguarderà le regioni meridionali peninsulari. Da lunedì clima primaverile su tutta la nostra Penisola grazie all’alta pressione. Un robusto anticiclone ci terrà compagnia per la settimana Santa, con temperature oltre le medie stagionali.

Intanto per oggi, sabato 9 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su Triveneto e Lombardia orientale con neve a quote medio-alte, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge sparse in arrivo anche in Emilia Romagna orientale. In serata insistono piogge e temporali su Triveneto ed Emilia Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Migliora nella notte con ampie schiarite in arrivo, residui fenomeni in Romagna Neve in calo fin verso i 600 metri. Venti moderati o forti in rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sul Lazio per nuvolosità bassa. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata e in nottata maltempo in arrivo sulle regioni adriatiche con neve in calo fin verso i 700-900 metri nella notte, sereno o poco nuvoloso altrove. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Molise, Campania e Sardegna. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità irregolare, ancora sereno in Sicilia. In serata e in nottata piogge e temporali in arrivo sulle coste tirreniche e tra Molise e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove e sereno in Sardegna. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.