Animali in cattività: il rischio tumori dipende dalla dieta

All’origine di ogni tumore c’è una cellula che accumula mutazioni nel proprio DNA e inizia a moltiplicarsi senza freni. Si potrebbe pensare che la probabilità di andare incontro a un tumore sia maggiore per un animale di grandi dimensioni, in quanto contiene più cellule che possono “impazzire” rispetto a un animale più piccolo. Inoltre i grandi animali generalmente vivono più a lungo, rispetto ai più piccoli, e hanno quindi più tempo per accumulare i danni al DNA responsabili della trasformazione maligna.

I dati ci dicono però che non esiste alcun legame tra le dimensioni e la longevità tipici di una specie animale, e il rischio di ammalarsi di cancro. Questa osservazione, fatta per la prima volta dall’epidemiologo britannico Sir Richard Peto alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, è nota come “paradosso di Peto”. Lo scienziato aveva notato che il rischio di sviluppare un tumore per un topo non è molto diverso da quello di un essere umano, nonostante l’animaletto abbia un numero di cellule 1.000 volte più basso di quello tipico della nostra specie e nonostante la sua durata media della vita sia oltre 30 volte inferiore alla nostra. Altri scienziati hanno poi condotto studi di conferma, basati però su pochi dati, non sempre omogenei tra loro.

Gli autori dell’articolo di Nature hanno invece analizzato una grossa mole di dati. Le informazioni riguardavano 110.148 mammiferi adulti appartenenti a 191 specie diverse, ospitati in vari zoo, strutture che oggi fungono spesso anche da centri di ricerca scientifica in veterinaria ed etologia. I dati sono stati raccolti nel tempo nel Zoological Information Management System, un database gestito dalla organizzazione internazionale non profit “Species360”. I ricercatori hanno calcolato il rischio di morte per cancro degli animali di ogni specie annoverata nel database, tra quelli per i cui decessi erano disponibili i referti di anatomia patologica. Hanno così osservato una grande variabilità tra le cause di morte e notato che in più di una specie su cinque, tra quelle considerate, il rischio relativo di morte per cancro era maggiore di circa il 10 per cento.

Le rigorose analisi statistiche condotte usando questo ampio campione di animali hanno anche confermato il paradosso biologico descritto da Peto: il rischio di morte per cancro non è proporzionale alle dimensioni e all’aspettativa di vita tipici di una specie. Gli scienziati ritengono che, nel corso dell’evoluzione, l’aumento progressivo delle dimensioni corporali e l’allungamento della vita media di alcune specie si siano accompagnati allo sviluppo di meccanismi protettivi contro l’accumulo di mutazioni dannose e dunque contro la formazione di tumori.