Previsioni meteo 1 aprile 2022: weekend con piogge e freddo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 1 aprile 2022: irruzione di aria fredda nel corso del fine settimana con neve a quote collinari

Mese di aprile al via con condizioni meteo più invernali che primaverili sull’Italia a causa dell’afflusso di aria fredda dai quadranti nord-orientali. Dopo le piogge dei giorni scorsi, anche nella giornata di oggi il tempo farà i capricci: avremo piogge lungo tutta la Penisola e nevicate sui rilievi alpini e appenninici a quote medio-alte.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per il primo week end di aprile le condizioni meteo non promettono nulla di buono: l’arrivo di aria artica porterà a un calo delle temperature su valori di diversi gradi sotto le medie. Le piogge bagneranno gran parte delle nostre regioni e la quota neve sarà in calo fino a quote collinari su molte regioni.

Intanto per oggi, venerdì 1 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile durante la giornata con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni e neve sui rilievi oltre i 1000-1200 metri. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse e neve in calo fino a quote collinari, più asciutto in Pianura Padana.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno specie nelle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata tempo per lo più asciutto salvo dei fenomeni isolati, peggiora nella notte con piogge sparse e temporali. Quota neve in graduale calo fino ai 700-800 metri della notte.

In Toscana locali piogge o temporali al mattino sull’Alta Toscana, asciutto altrove con molte nubi; al pomeriggio le piogge si estenderanno su gran parte del territorio, più asciutto lungo la costa. Temporaneo miglioramento in serata prima di un nuovo intenso peggioramento.

Al Sud e sulle Isole giornata di maltempo con piogge sparse e temporali su tutte le regioni. Migliora in serata con residui fenomeni su Sardegna e settori tirrenici, ma nella notte torna il maltempo con piogge sparse e neve in calo fino a 900-1100 metri e fino a 400 metri in Sardegna. Più stabile sui settori adriatici.

In Calabria piogge o temporali al mattino sui settori settentrionali della regione, fenomeni in estensione nel corso delle ore pomeridiane specie sulle coste tirreniche; generalmente più asciutto sullo Ionio. Nuovo peggioramento atteso in nottata.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutte le regioni d’Italia.

