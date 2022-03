Previsioni meteo 30 marzo 2022: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 30 marzo 2022: ondata di maltempo sull’Italia portata da una perturbazione di origine atlantica

Dopo una lunga fase asciutta, le piogge tornano a bagnare le regioni del Nord e del Centro Italia che sono alle prese con l’emergenza siccità. Nella giornata di oggi, l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica determina condizioni meteo instabili con piogge diffuse sulle regioni centro-settentrionali. Atteso anche un calo delle temperature dopo i valori primaverili registrati nei giorni scorsi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora tempo instabile su gran parte della nostra Penisola, con piogge e temporali che contribuiranno ad alleviare in parte il problema siccità. Il maltempo insisterà anche nei giorni seguenti, con l’inizio di aprile che si preannuncia perturbato. Per un miglioramento ci sarà da attendere almeno fino a domenica.

Intanto per oggi, mercoledì 30 marzo 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi e piogge sparse su tutte le regioni, con temporali in Liguria. Neve oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con fenomeni intensi anche in Emilia e quota neve in lieve rialzo. In serata ancora tempo instabile con piogge sparse, temporali tra Liguria ed Emilia Romagna. Neve oltre i 1600 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutte le regioni, più intense in Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con tempo instabile e precipitazioni sparse. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse ed in intensificazione sul versante tirrenico. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino deboli piogge tra Sardegna, Campania e Molise, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata piogge in arrivo anche in Sicilia, per lo più invariato altrove. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari da molto mossi a agitati.

Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime in calo al Centro-Nord, stazionarie al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.