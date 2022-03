Amity tra le aziende a più rapida crescita d’Europa

Amity, la piattaforma tecnologica leader per la creazione di social network e comunità digitali, è stata nominata tra le aziende a più rapida crescita in Europa, arrivando tra le prime 150 nella lista FT1000, posizionandosi al 132° posto nella classifica generale e al 30° tra le 155 aziende britanniche quotate, con un tasso di crescita assoluto del 1.020%. L’Italia è il paese con il maggior numero di voci nella lista, seguita da Germania e Regno Unito.

Il Financial Times e Statista, nella loro analisi delle classifiche, hanno notato che le aziende che hanno fatto il loro ingresso quest’anno sono state sufficientemente resilienti per sopravvivere e prosperare con il crollo della domanda a causa dell’impatto del Covid-19 dell’anno scorso. La tecnologia guida il mix settoriale con un quinto delle aziende nella lista, seguita dall’edilizia e dalla vendita al dettaglio.

Il riconoscimento è un’ulteriore dimostrazione della crescente importanza della missione di Amity di creare esperienze e comunità digitali sempre più positive oltre che una testimonianza del duro lavoro e dell’incredibile lavoro svolto dal team europeo.

Guardando al futuro, i piani di Amity non sono meno ambiziosi. La compagnia è solo all’inizio del suo viaggio e ha aperto solo a gennaio il nuovo HQ europeo a Milano. Le opportunità sono infinite, con molti settori che non hanno ancora avuto il loro grande momento per questo Amity punta a una crescita ancora più rapida nei prossimi anni.

“La nostra priorità è sempre stata quella di fornire alle aziende gli strumenti per costruire le migliori esperienze digitali possibili”, aggiunge Korawad Chearavanont, CEO di Amity. “Crediamo fortemente nel potere dei social e andando avanti, sempre più aziende in tutti i settori lo capiranno e sfrutteranno le caratteristiche dei social sulle loro piattaforme per fornire esperienze migliori ai loro utenti”.