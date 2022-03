Colite ulcerosa: buoni risultati con gulsekumab più golimumab

I risultati di un nuovo studio clinico mostrano che gli adulti con colite ulcerosa attiva da moderatamente a gravemente attiva hanno ottenuto tassi più elevati di risposta clinica, remissione clinica e miglioramento endoscopico a 12 settimane con la terapia combinata di guselkumab e golimumab rispetto alla sola monoterapia. Tali risultati sono stati presentati 17° Congresso della European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO).

“Rimane un bisogno insoddisfatto per i pazienti che stanno lottando con la colite ulcerosa”, ha affermato l’autore dello studio che lo ha anche presentato, Bruce E. Sands, capo della divisione di gastroenterologia presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai e il Mount Sinai Hospital.

“I risultati iniziali dello studio VEGA che combinano IL-23p19 e antagonisti del TNFα sono incoraggianti mentre continuiamo lo sviluppo di questa potenziale opzione di trattamento per la colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva”.

Lo studio VEGA di fase 2a proof-of-concept mostra che l’83,1% dei pazienti che hanno ricevuto la terapia di combinazione ha raggiunto l’endpoint primario della risposta clinica e il 36,6% dei pazienti ha raggiunto la remissione clinica alla settimana 12.

Lo studio VEGA rappresenta una valutazione di combinazione biologica unica nel suo genere di un antagonista della subunità dell’interleuchina (IL)-23p19 con un antagonista del fattore di necrosi tumorale-alfa (TNFα) nella colite ulcerosa.

Tale combinazione di farmaci ha indotto tassi più elevati di risposta clinica, remissione clinica, miglioramento endoscopico e di un endpoint composito istologico-endoscopicoco a 12 settimane rispetto a entrambi i trattamenti da soli negli adulti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva (UC).

I risultati dello studio VEGA a 12 settimane mostrano:

• Risposta clinica: una percentuale maggiore di pazienti che hanno ricevuto la terapia combinata di guselkumab e golimumab ha raggiunto l’endpoint primario della risposta clinica alla settimana 12 (83,1% [59/71]) rispetto al 74,6% (53/71) dei pazienti che hanno ricevuto guselkumab da solo, o al 61,1% (44/72) di coloro che hanno ricevuto golimumab da solo.

• Remissione clinica:

il 36,6% (26/71) dei pazienti nel gruppo di combinazione ha raggiunto la remissione clinica sulla base del punteggio Mayo completo alla settimana 12 rispetto al 21,1% (15/71) e al 22,2% (16/72) nei gruppi guselkumab e golimumab, rispettivamente.

Inoltre, il 46,5% (33/71) dei pazienti nel gruppo di combinazione ha raggiunto la remissione clinica sulla base del punteggio Mayo modificato alla settimana 12 rispetto al 23,9% (17/71) e al 25% (18/72) rispettivamente i gruppi guselkumab e golimumab.

• Risultati endoscopici:

o Una percentuale maggiore di pazienti che hanno ricevuto la terapia di combinazione ha ottenuto un miglioramento endoscopicoco (49,3% [35/71]) alla settimana 12 rispetto a quelli che hanno ricevuto una delle due monoterapie (guselkumab: 29,6% [21/71]; golimumab: 25% [18/71] 72]).

o Le percentuali di pazienti con normalizzazione endoscopica erano quasi doppie con la terapia di combinazione rispetto a entrambe le monoterapie (terapia di combinazione: 18,3% [13/71]; guselkumab: 8,5% [6/71]; golimumab: 9,7% [7/72]).

• Esiti istologici-endoscopici compositi:

o Il 40,8% (29/71) dei pazienti nel gruppo di combinazione ha raggiunto l’endpoint composito di remissione istologica e miglioramento endoscopicoc contro il 26,8% (19/71) e il 15,3% (11/72) rispettivamente nei gruppi guselkumab e golimumab.

o Le percentuali di pazienti con remissione istologica e normalizzazione endoscopica erano doppie con la terapia di combinazione rispetto a entrambe le monoterapia (terapia combinata: 15,5% [11/71]; guselkumab: 7% [5/71]; golimumab: 4,2% [3/72] ).

Anche la remissione sintomatica (basata sulle segnalazioni dei pazienti di sanguinamento rettale e frequenza delle feci), la remissione istologica e i tassi di normalizzazione dei biomarcatori (calprotectina, proteina C-reattiva) alla settimana 12 erano maggiori nel gruppo di combinazione.

I tassi di eventi avversi (AE) erano comparabili tra i gruppi di trattamento.

Nel gruppo di combinazione, il gruppo guselkumab e il gruppo golimumab, gli eventi avversi si sono verificati nel 40,8% (29/71), 43,7% (31/71) e 52,8% (38/72), rispettivamente.

Eventi avversi gravi si sono verificati rispettivamente nell’1,4% (1/71), 2,8% (2/71) e 1,4% (1/72).

Le infezioni sono state riportate nel 14,1% (10/71) sia nel gruppo di combinazione che nel gruppo con solo guselkumab e nel 22,2% (16/72) del gruppo golimumab.

Durante la settimana 12 dello studio non sono stati segnalati decessi, tumori maligni o casi di tubercolosi. Un paziente che ha ricevuto una terapia di combinazione ha presentato infezioni gravi concomitanti di influenza e sepsi.

Il passo successivo per Janssen nello studio della terapia di combinazione nella colite ulcerosa è lo studio di fase 2b DUET-UC, che è uno studio di dosaggio a un anno che confronta la terapia di combinazione con la monoterapia.

Informazioni sullo studio VEGA

VEGA è uno studio randomizzato, in doppio cieco, con controllo attivo, a gruppi paralleli, multicentrico globale di fase 2a proof-of-concept che valuta l’efficacia e la sicurezza della terapia di combinazione con guselkumab e golimumab in pazienti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva, come definito da un Punteggio Mayo compreso tra 6 e 12 e sottopunteggio endoscopico >=2.

I partecipanti allo studio erano naïve agli antagonisti del TNFα e dovevano essere refrattari o intolleranti alla terapia convenzionale (ad es. immunomodulatori e/o corticosteroidi). I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere guselkumab a una dose di 200 mg per via endovenosa (IV) alle settimane 0, 4 e 8 (n=71); golimumab ha dosato 200 mg per via sottocutanea (SC) alla settimana 0, quindi 100 mg SC alle settimane 2, 6 e 10 (n=72); o associazione con guselkumab dosato a 200 mg EV più golimumab dosato a 200 mg SC alla settimana 0, golimumab dosato a 100 mg SC alle settimane 2, 6 e 10 e guselkumab dosato a 200 mg EV alle settimane 4 e 8 (n= 71).

L’endpoint primario era la risposta clinica alla settimana 12, definita come una diminuzione rispetto al basale del punteggio Mayo ≥30% e ≥3 punti, con una diminuzione del punteggio secondario del sanguinamento rettale ≥1 o del punteggio secondario del sanguinamento rettale di 0 o 1. l’endpoint era la remissione clinica alla settimana 12, definita come punteggio Mayo ≤2, senza sottopunteggio individuale >1. Non sono state apportate modifiche per confronti multipli. Altri endpoint chiave valutati alla settimana 12 sono stati la remissione clinica (basata sui componenti del punteggio Mayo modificato), la remissione sintomatica, il miglioramento endoscopico, la normalizzazione endoscopica, la remissione istologica, gli endpoint compositi istologico-endoscopici e gli esiti dei biomarcatori.

