Creator Economy, Metaverso e NFT: i nuovi trend dell’intrattenimento

Creator Economy, Metaverso e NFT: la startup Coderblock è la prima piattaforma online per la creazione di esperienze virtuali immersive

Il costante sviluppo della digitalizzazione sta creando nuove opportunità per brand e creator, che puntano sempre più a coinvolgere i propri utenti attraverso la realizzazione di nuovi strumenti e nuovi format d’intrattenimento. Ecco perché molti brand stanno riservando non solo maggiore attenzione ai branded content digitali ma anche budget più consistenti per altre forme di esperienze interattive.

Secondo recenti statistiche, gli investimenti nel settore digital – infatti – potrebbero toccare i 347 miliardi di dollari entro la fine del 2022. E i social media sembrano aver guidato questa tendenza, in primo luogo con lo sviluppo di strumenti e programmi pensati ad hoc per supportare ed incentivare i creator per la produzione e la monetizzazione dei loro contenuti.

Creator Economy e Metaverso: i punti di contatto con il digital marketing

La Creator Economy, un settore di business focalizzato sia sui creatori di contenuti, sia sui prodotti e sui servizi volti a supportare la produzione, la distribuzione e la monetizzazione dei contenuti digitali, è ormai un fenomeno consolidato. Si tratta infatti di un mercato in forte crescita, il cui valore ha raggiunto – ad oggi – quota 104 miliardi di dollari, catturando l’attenzione di brand e investitori.

I creator – infatti – sono diventati dei veri e propri media, grazie all’originalità dei contenuti prodotti, che stimolano l’interazione e creano un legame con le community. Grazie a contenuti caratterizzati da un linguaggio fresco e ironico, i creator sono infatti in grado di coinvolgere gli utenti – soprattutto quelli più giovani – ed assumere un ruolo sempre più rilevante all’interno delle loro decisioni d’acquisto.

“Oggi il mercato del digital marketing strizza l’occhio a branded content divertenti e ai Talent in esclusiva – afferma Federico Tudisco, Founder e CEO di DoseTalent , la nuova Talent Factory parte di CreationDose . “I Talent sono diventati dei veri e propri canali di comunicazione che, attraverso l’entertainment, permettono di distribuire contenuti brandizzati autoprodotti, avvicinando così i brand ai propri consumatori”.

E i brand questo lo hanno capito da tempo, aumentando le collaborazioni con i creator con l’obiettivo di costruire relazioni profonde con le proprie community, attraverso nuove modalità di comunicazione e diversi ed innovativi strumenti tecnologici. Ad aprire nuove frontiere nell’interazione tra brand, creator e community – infatti – concorre anche il Metaverso, definito da Zuckerberg come “la prossima rivoluzione di Internet”.

Il Metaverso rappresenta un vero e proprio spazio virtuale in cui gli utenti potranno vivere una seconda vita attraverso il proprio avatar. In quest’universo virtuale – infatti – si avrà la possibilità di svolgere normali attività quotidiane, come – ad esempio – acquistare prodotti e servizi, partecipare ad eventi e, naturalmente, interagire con aziende e creator.

Ecco perché diversi brand hanno iniziato ad avvicinarsi e ad investire in questo nuovo universo – visto come pionieristico e all’avanguardia – attraverso la creazione di mondi virtuali, in cui incontrare gli utenti, e il supporto di Virtual Influencer, con l’obiettivo di promuovere i prodotti e coinvolgere le community. Il mercato globale delle esperienze virtuali – infatti – sta attirando l’attenzione degli investitori e sembra destinato ad espandersi vertiginosamente, con un tasso di crescita del 23,7% dal 2021 al 2028, stando alle ultime statistiche.

In Italia, a trainare questo settore dalle grandi potenzialità è Coderblock : la startup siciliana è la prima piattaforma online per la creazione di esperienze virtuali immersive all’interno di metaversi 3D interconnessi per uffici, eventi, formazione e shopping. Attraverso la sua nuova piattaforma SaaS, una tecnologia 3D proprietaria, scalabile e personalizzabile, i brand possono creare e personalizzare il proprio ambiente virtuale senza conoscenze tecniche avanzate o l’intervento di sviluppatori o programmatori.

“Il metaverso sarà una seconda opportunità di business e di crescita professionale per aziende, utenti e creator”, commenta Danilo Costa, Founder & CEO di Coderblock . “L’approccio al virtuale consentirà di semplificare l’accesso al digitale, attraverso un universo 3D che non sostituisca il fisico ma lo completi e ne aumenti le possibilità. Ecco perché ci stiamo muovendo verso lo sviluppo di un modello che aumenta il grado di soddisfazione dei clienti e punta ad una nuova economia destinata a entrare in tutti i settori: dai social media al commercio, dalla manifattura all’istruzione.”

La startup siciliana – partner di CreationDose – conta di integrare nel Metaverso anche gli NFT, i certificati di proprietà su opere d’arte digitali generati attraverso la tecnologia blockchain.

“Attraverso la realizzazione di un universo immersivo, i brand hanno la possibilità di offrire agli utenti esperienze personalizzate, coinvolgendoli sempre di più ed acquisendo un vantaggio competitivo rispetto ai competitor”, afferma Alessandro La Rosa, Founder & CEO di CreationDose . “Oggi, infatti, la creazione di user experience innovative e attraenti è un asset fondamentale per una digital strategy di successo”.

Gli NFT e il futuro dell’intrattenimento

Gli NFT rappresentano oggi un nuovo strumento a disposizione di brand e creator per stimolare l’intrattenimento e fidelizzare la propria audience. Attraverso l’unicità e l’esclusività degli NFT, aziende e creatori di contenuti hanno la possibilità di promuovere i loro prodotti digitali, coinvolgere gli utenti e monetizzare. I non fungible token – infatti – sono una vera e propria rivoluzione nel campo del diritto d’autore, configurandosi come uno strumento utile per certificare la proprietà e l’originalità dei contenuti digitali.

Un mercato in forte crescita, come testimoniano sia la soglia dei 41 miliardi d’investimenti generati nel 2021 sia il record dei 3,5 miliardi di dollari appena stabilito dal celebre marketplace OpenSea.

“Gli NFT sono uno dei trend del panorama digitale, perfettamente in linea con le innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando la nostra società”, commenta Jacopo Paoletti, Co-Founder & General Manager di CreationDose nonché Partner & Advisor di Coderblock come di molte altre PMI e Startup già note. “Oggi, brand e Creator stanno già cogliendo le opportunità di business legate all’universo degli NFT, che offre nuovi strumenti per connettersi ai consumatori, soprattutto quelli più giovani, più sensibili a format d’intrattenimento innovativi e coinvolgenti”.

Oggetti unici, opere d’arte, video di TikTok e persino i tweet: gli NFT possono assumere diverse forme, essere personalizzati e facilmente scambiati sul mercato. Brand, creator e personaggi famosi stanno già sperimentando la generazione e la vendita degli NFT, creando esperienze interattive per gli utenti attraverso il lancio di collezioni digitali in edizione limitata.

Guardando al presente e al futuro del digital marketing, dunque, si aprono diverse frontiere nell’ecosistema digitale – dalla Creator Economy al Metaverso, passando per gli NFT – che brand e Creator dovranno esplorare e comprendere per offrire agli utenti esperienze immersive che coinvolgano e intrattengano.