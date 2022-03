Dai fan il sostegno a Fedez, operato al San Raffaele

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa)”. Sono le parole di Chiara Ferragni, che in un post su Instagram pubblica delle immagini di tutta la famiglia unita per festeggiare il primo anno della piccola Vittoria, in anticipo. Fedez, spiega la Dire (www.dire.it), ieri è stato infatti operato all’ospedale San Raffaele di Milano. Lo stesso nosocomio per il quale durante il lockdown i Ferragnez si erano impegnati a raccogliere fondi per le terapie intensive.

La settimana scorsa il cantante ha commosso il web, condividendo con una storia su Instagram la scoperta della sua malattia. “È stata individuata con grande tempismo, ma c’è un percorso importante che dovrò fare”, ha dichiarato con gli occhi velati di lacrime. Fedez non è entrato nel merito della malattia che lo affligge, ma ha promesso ai tanti follower che racconterà la sua battaglia al momento giusto. Poi lunedì sera un altro messaggio per i fan, che lasciava presagire il ricovero ospedaliero. “Domani sarà una giornata importante – ha dichiarato su Instagram -. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

FORZA FEDE, SUI SOCIAL IL SOSTEGNO DEI FAN

Una pioggia di messaggi di incoraggiamento e di affetto ha inondato Twitter non appena la notizia dell’intervento è stata diffusa, con Forza Fede che in breve è diventato trending topic. E al sostegno per il cantante si sono aggiunti gli auguri per la piccola Vittoria, in un abbraccio virtuale alla famiglia più amata sui social.

“Buon compleanno piccola Vitto. Il regalo più grande di oggi sarà un bacio del tuo papà, pronto a fare lo scemo con voi Forza Fede,ti aspettiamo tutti”, scrive un’utente. “Fedez è stato operato al San Raffaele e oggi è il primo compleanno della piccola Vittoria. Io le auguro col cuore che il suo regalo di compleanno più grande sia che il suo papà superi al più presto questo brutto momento. Auguri piccola Vitto”, scrive una seconda.

“Vogliamo rivedervi presto così Forza Fede .. #Fedez E tantissimi auguri alla bellissima #Vittoria“, un terzo messaggio di incoraggiamento che accompagna una foto della famiglia unita e sorridente.