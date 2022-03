Oggi per Fedez è una “giornata importante”

Fedez ha annunciato su Instagram “una giornata importante” e ringraziato tutti per l’affetto dimostrato dopo la notizia del suo problema di salute

Ieri sera in una storia su Instagram Fedez ha voluto ringraziare quanti lo stanno sostenendo e incoraggiando in questo periodo insieme alla sua famiglia e ha annunciato “un giorno importante” per oggi.

Nella storia, spiega la Dire (www.dire.it), ha scritto “Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Il rapper, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, la scorsa settimana aveva annunciato di avere un problema di salute ricevendo un’ondata di affetto sui social e non solo. Non possiamo che unirci anche noi: in bocca al lupo.