Bimby si colora di nero in un’elegante limited edition

Bimby, per la prima volta in 50 anni, si colora di nero, sinonimo di eleganza e protagonista delle tendenze di design, in un’elegante limited edition

Per la prima volta in 50 anni di storia, Bimby viene presentato in una Limited Edition total black esaudendo il desiderio espresso da tutti gli appassionati del robot da cucina più noto nel settore degli elettrodomestici. L’Italia è il secondo paese al mondo a lanciare questa prima edizione limitata. Apripista in Europa è stata la Germania, che a gennaio ha venduto in poche settimane 120.000 Bimby Limited edition.

“Bimby negli anni ha assunto forme sempre più sinuose e morbide. – ha commentato Enrica Vitale, Head of Marketing Bimby in Vorwerk Italia – Con l’edizione limitata del nero questo percorso si spinge ancora più avanti, portando Bimby verso un immaginario raffinato, un nero lucido che strizza l’occhio contemporaneamente ad un abito da sera e a una supercar”.

Ma perchè il nero? Il nero da sempre è il colore dell’eleganza, ma se è vero che lo si è spesso usato per il soggiorno e la camera da letto, è altrettanto vero che da oggi trova nuova vitalità anche in cucina. La cucina è diventata l’ambiente principe della nostra abitazione, quello in cui trascorriamo più tempo, in cui ci ritroviamo con la famiglia per consumare i pasti e quello che spesso condividiamo con gli amici nelle fasi di preparazione di un aperitivo o una cena.

“Riferendoci all’architettura e al design, ormai siamo consapevoli che oggi viviamo in spazi multi uso, e che quindi la cucina convive con il living dentro le case di molte persone. – afferma Francesca Venturoni, architetto e fondatore di Venturoni Studio a Milano – È naturale allora che il colore della cucina e dei materiali che vengono utilizzati per realizzarla, tendano ad essere più selezionati, più ricchi e più eleganti: le pietre, i metalli bruniti, i legni scuri come il noce, e inevitabilmente il nero”.

Nei dettagli il nero ritorna, affermando la sua innegabile ricercatezza: che si tratti di piatti per chi ama apparecchiare con stoviglie e servizi dal sapore sofisticato, oppure di sedie che regalano ai tavoli in legno un’eleganza senza tempo, arrivando agli elettrodomestici più moderni che si fanno protagonisti delle tendenze di design. Oggi, nella versione total black, Bimby TM6 non solo è un aiutante perfetto in cucina grazie alle sue numerose modalità e funzioni di cottura, ma diventa anche un eye-catcher nelle cucine di tendenza.

Dal 1°marzo al 3 aprile, e fino ad esaurimento scorte, sarà possibile acquistare l’iconico robot da cucina multifunzione Bimby TM6 nella nuova veste nero lucido.

La nuova Limited Edition differisce dalla classica solo nel colore. Sarà, dunque, possibile utilizzare gli stessi accessori impiegati per l’utilizzo del TM6: performance, funzioni e tecnologie sono le medesime per entrambe le versioni.

Per maggiori info su Bimby TM6 in Edizione Limitata: https://www.vorwerk.com/it/it/c/home/vivi-l-esperienza/dimostrazione-bimby .