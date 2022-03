PIZZIUM dà il via al piano di espansione con nuove aperture

PIZZIUM dà il via al piano di espansione del biennio 22/23 con oltre 20 nuove aperture: a 5 anni dalla prima apertura a Milano, il successo del format è consolidato

PIZZIUM prosegue il piano di sviluppo nel biennio 2022/23, dopo aver chiuso l’anno 2021 in crescita, con un +25% sul 2020 e un Ebitda margin superiore al 20%.

Le prossime aperture riguarderanno il nord, il centro e il sud Italia e creeranno concrete opportunità di lavoro e crescita professionale in un contesto giovane, inclusivo e capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime possibilità.



Continua dunque uno sviluppo che non si è mai arrestato anche nei momenti più difficili della pandemia: pochissimi giorni di chiusura, investimenti importanti sul fronte ESG, delivery e infrastrutture tecnologiche per la gestione degli ordini e prenotazioni online.

Il progetto, nato nel 2017 dalla collaborazione tra Stefano Saturnino e Nanni Arbellini, in 5 anni dalla prima apertura in Via Procaccini a Milano, ha portato il numero di pizzerie napoletane a quota 24, di cui 7 solo nella città di Milano. Nel 2021 sono state inaugurate 4 nuove pizzerie in Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Lombardia.

A conferma del successo del format, a settembre 2021 la società di private equità Equinox è entrata nella compagine societaria con l’acquisizione del 40% del capitale di PIZZIUM, un’operazione che ha visto un mix di aumento di capitale inscindibile pari a 6 milioni di euro e acquisto di azioni dai precedenti azionisti.

“Nel 2021 la nostra strategia ci ha consentito di limitare le perdite rispetto al mercato: in tutti i trimestri abbiamo performato meglio rispetto alla media del settore della ristorazione, affrontando lo scenario pandemico con grande flessibilità da parte di tutta l’organizzazione” afferma Stefano Saturnino, AD di PIZZIUM. “Ora siamo pronti con un piano di sviluppo ed espansione ambizioso che vogliamo portare avanti nei prossimi due anni. Abbiamo in programma, infatti, di raddoppiare la dimensione attuale con l’apertura di almeno 20 nuove pizzerie, rafforzando la nostra presenza nelle aree geografiche in cui abbiamo già dei punti vendita e portando il marchio anche in nuove città”.

Seguendo il piano di sviluppo sono previste nel primo semestre 6 nuove aperture, tra cui Firenze, Torino, Genova e Salerno, tutte in posizioni strategiche e centrali.

L’inconfondibile offerta gastronomica proposta continuerà a spaziare dalle amate pizze classiche alle regionali, con ingredienti DOP e IGP locali di alta qualità, fino a una selezione di piatti unici e dolci della migliore tradizione italiana.

PIZZIUM

Nato nel 2017 a Milano da un’idea di Stefano Saturnino, Giovanni Arbellini e Ilaria Puddu, propone la pizza napoletana classica utilizzando il meglio della materia prima italiana. Lo stile PIZZIUM è inconfondibile ma ogni locale è unico perché trae ispirazione dalla terra che lo ospita, senza rinunciare al meglio di Napoli e della Campania.

Grazie al suo approccio creativo e contemporaneo, PIZZIUM si sta affermando in Italia ed è arrivato a quota 24 con 7 locali a Milano, Serravalle, Gallarate, Como, Seregno, Varese, Busto Arsizio, Brescia, 2 a Torino, 2 a Roma, Bologna, Parma, Piacenza, Cesano Maderno, Novara e Reggio Emilia.

SITO WEB: https://www.pizzium.com/it/