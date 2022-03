L’UE finanzia campagne di informazione sulle eccellenze agricole

La Commissione UE stanzia 180 milioni di euro per finanziare campagne di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari europei

La Commissione Europea, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza e cultura in merito al cibo, ha deciso di stanziare circa 180 milioni di euro per finanziare campagne di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari europei, incentivando il consumo di ortofrutticoli e valorizzando gli standard europei in materia di benessere degli animali.

Il contesto

Queste call fanno parte e vanno annoverate tra le attività dell’Unione Europea utili a perseguire e realizzare gli obiettivi previsti dall’European Green Deal; in particolare, saranno utili per sensibilizzare i consumatori europei sui prodotti provenienti da agricoltura biologica e sostenibile, invitandoli ad abbracciare uno stile di vita più sano e delle diete maggiormente equilibrate.

I destinatari

I bandi sono aperti ad un’ampia gamma di organismi beneficiari, pubblici e privati che possono riunirsi e creare partenariati che comprendano: organi di informazione, media (digitali e non), case editrici, organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori (e loro associazioni) e gruppi agroalimentari responsabili delle attività di promozione.

FONTE: USPI