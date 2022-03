Scuola di Cult: Enrico Tamburini taglia il traguardo delle 200 puntate

Cinema in Tv: Enrico Tamburini taglia il traguardo delle 200 puntate con “Scuola di Cult”, in onda su Iris (canale 22 del digitale terrestre)

Il friulano Enrico Tamburini, ideatore e realizzatore delle lezioni racchiuse nella rubrica Scuola di Cult in onda su Iris (canale 22 del digitale terrestre) sta per raggiungere un traguardo straordinario: 200 puntate trasmesse dal 2016 al 2022. Giunta al 7 anno consecutivo, “Scuola di Cult” è nata per offrire un contenuto in più agli amanti del cinema, con chicche sulle pellicole in programmazione (come indiscrezioni sui protagonisti, segreti dal backstage, dettagli sulle location e sulle colonne sonore), e punti di vista inusuali da cui approcciare (e apprezzare) film di ogni genere: IRIS, il canale tematico free di Mediaset dedicato al cinema, trasmette spesso e volentieri non solo i cult passati alla storia e i blockbuster che con le loro battute hanno segnato modi di dire del quotidiano, ma anche qualche perla rara trascurata da altre emittenti. Nel 2022, quindi, “Scuola di Cult” spazierà da “Demolition man” con Sylvester Stallone e Wesley Snipes a “Eyes Wide Shut” di Stanley Kubrick.

L’approccio di Enrico Tamburini è inusuale, lontano dai toni accademici del critico o dai lustrini dei rotocalchi: un modo diverso di fare divulgazione, un tocco che avvicina la gente alla settima arte facendone apprezzare anche i lati nascosti e meno scontati. E non solo sul piccolo schermo: Enrico Tamburini, oltre a numerose partecipazioni in radio, ha anche collaborato a diverse pubblicazioni in tema cinema come i libri “Fenomenologia del Cinepanettone” (Alan O’Leary), “Siamo tutti allenatori nel pallone” (Lino Banfi) e “Il cinema dei Vanzina” (Lupi, Magnisi, Bergantin).