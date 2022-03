MCE Finance rinnova logo e sito web

MCE Finance, intermediario finanziario specializzato nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha lanciato un nuovo logo e il nuovo sito Internet

Prende il via ufficialmente il percorso di rinnovamento di MCE Finance. L’intermediario finanziario specializzato nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione ha lanciato un nuovo logo e il nuovo sito internet. Il restyling è in linea, da un lato, con la vision dell’azienda, e, dall’altro, con il percorso di crescita che la società ha pianificato per i prossimi anni.

In questi mesi MCE Finance ha sviluppato un concept aziendale forte, sintetizzato attraverso il payoff “Il futuro è adesso”, che racchiude la volontà di offrire a tutti, grazie ai propri finanziamenti, la possibilità di cogliere l’attimo e realizzare i propri sogni, senza rimandare a domani.

“‘Il futuro è adesso’ significa per noi aiutare le persone a concretizzare i propri desideri in questo momento. La pandemia ha spinto tutti noi a posticipare progetti di natura lavorativa e familiare. In questo senso MCE Finance vuole rappresentare un vero e proprio ponte per la felicità. Senza attendere che arrivi il momento giusto, perché il momento giusto è ora. La nostra ambizione è di entrare nel cuore dei clienti e diventare il loro riferimento per le necessità di finanziamento”, racconta Vincenzo Giacomini, amministratore delegato della società.

MCE Finance ha inoltre avviato un processo di crescita con l’obiettivo di raggiungere una posizione privilegiata nel panorama nazionale dei finanziamenti con cessione del quinto. Grazie all’offerta di prodotti estremamente competitivi e all’implementazione di sistemi tecnologici, volti a velocizzare le procedure burocratiche e tecniche (quali firma a distanza e riconoscimento attraverso dati biometrici), il cliente e le agenzie potranno contare su uno snellimento della procedura, in termini tempistiche e passaggi burocratici.

“Forte delle proprie competenze, MCE Finance si presenta oggi con una natura rinnovata: una realtà moderna, organizzata, affidabile, trasparente ed empatica. L’acquisizione di nuove figure professionali, l’implementazione delle collaborazioni esterne e l’avvio di nuove campagne marketing porteranno visibilità all’azienda. Mentre il processo di rebranding della rete vendita aziendale rafforzerà il senso di appartenenza del nostro team, composto da consulenti qualificati”, conclude l’amministratore delegato Vincenzo Giacomini.