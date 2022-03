Geotermia: Enel rinnova la centrale di Farinello

Il complesso geotermico di Farinello è stato potenziato con la più recente tecnologia di interruttori MT di ABB per un’energia rinnovabile e sostenibile 24 ore su 24

Per garantire continuità ed efficienza nella produzione di energia elettrica, Enel Green Power ha potenziato il suo impianto geotermico da 60 MW a Farinello, nel territorio comunale di Pomarance, con gli interruttori di media tensione VD4G ABB di ultima generazione. Il sito, attivo dal 1995, fa parte del più antico complesso geotermico del mondo. Le 34 centrali geotermiche di Enel Green Power, attive tra le province di Pisa, Siena e Grosseto, forniscono più del 30% dell’energia necessaria al fabbisogno elettrico regionale e rappresentano il 70% della produzione rinnovabile toscana.

“Essendo un sito storico, l’impianto geotermico di Farinello richiedeva aggiornamenti di eccellenza, utilizzando tecnologie in grado di proteggere le apparecchiature più critiche. L’interruttore VD4G di ABB è stato specificato per la sua capacità di gestire qualsiasi tipo di guasto e di assicurare l’alimentazione continua di questa risorsa critica. Siamo lieti di sostenere Enel nel suo continuo sforzo di decarbonizzazione del business dando a questo impianto geotermico una nuova vita”, ha detto Paolo Perani, Sustainability Manager della divisione Distribution Solutions di ABB Electrification.

Convertendo il vapore proveniente dalle profondità della terra in energia rinnovabile, la geotermia è un’energia rinnovabile importante per la transizione energetica. Entro il 2050 si stima che le tecnologie geotermiche avranno il potenziale per soddisfare il 3-5% della domanda globale di energia rinnovabile (1), ed entro il 2100 sarà possibile soddisfare il 10% della domanda. (2)

Luigi Parisi, head of O&M Geothermal Global per Enel Green Power ha dichiarato: “garantire la fornitura di energia ai nostri clienti è la nostra priorità principale. Non solo gli interruttori VD4G di ABB soddisfano questa esigenza, ma la soluzione rafforzerà anche il nostro impegno verso soluzioni rinnovabili e sostenibili. Le preziose risorse geotermiche sono ora salvaguardate dalla massima protezione che un interruttore come il VD4G può fornire. Collaborare con ABB permette a Enel Green Power di evolvere in modo sostenibile e supporta la nostra più ampia strategia di business”.

Info e dettagli: https://new.abb.com/medium-voltage/apparatus/circuit-breakers/indoor-CB/iec-indoor-vacuum-circuit-breaker-vd4g

Fonti:

(1) Craig, William; Gavin, Kenneth (2018). Energia geotermica, sistemi di scambio termico e pali energetici. London: ICE Publishing. pp. 41–42. ISBN 9780727763983

(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power#:~:text= Geothermal%20electricity%20generation%20is%20currently,installed%20in%20the%20United%20States

Enel Green Power®, all’interno del Gruppo Enel, sviluppa e gestisce impianti di energia rinnovabile in tutto il mondo ed è presente in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. Leader mondiale nell’energia pulita, con una capacità totale di circa 50 GW e un mix di generazione che comprende eolico, solare, geotermico e idroelettrico, Enel Green Power è in prima linea nell’integrazione di tecnologie innovative negli impianti di energia rinnovabile. In Toscana Enel Green Power, oltre ad impianti idroelettrici sull’asta dell’Arno, del Serchio e del Lima, gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Grosseto e Siena. I circa 6 miliardi di KWh prodotti annualmente in Toscana, oltre a soddisfare più del 30% circa del fabbisogno elettrico regionale, forniscono calore utile a riscaldare oltre 10 mila case, 30 ettari di serre e aziende della filiera agroalimentare, floricola e dell’artigianato.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell’industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. La Business Area Electrification di ABB è un leader globale nei prodotti e soluzioni per l’elettrificazione, che opera in più di 100 paesi e con oltre 200 siti di produzione. I nostri oltre 50.000 dipendenti si dedicano a trasformare il modo in cui le persone vivono, si connettono e lavorano fornendo soluzioni per l’elettrificazione sicure, intelligenti e sostenibili. Stiamo plasmando le tendenze future dell’elettrificazione differenziandoci attraverso l’innovazione tecnologica e digitale, offrendo al contempo un’esperienza eccezionale per i nostri clienti attraverso servizi di pubblica utilità, industria, edifici, infrastrutture e mobilità.