Crohn: efficacia del vaccino Covid dipende dalla terapia

Uno studio pubblicato su The Lancet Gastroenterology and Hepatology evidenzia che l’immunogenicità del vaccino Covid-19 varia nei pazienti con malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI) in base alla terapia farmacologica immunosoppressiva.

“L’efficacia dei vaccini anti-Sars-CoV-2 nei pazienti trattati con terapie immunosoppressive rimane incerta. Sebbene la terapia immunosoppressiva sia la pietra angolare della gestione delle MICI, si teme che alcuni di questi trattamenti possano compromettere le risposte immunitarie protettive suscitate da vari vaccini”, evidenzia James L. Alexander, del Dipartimento di Metabolismo, Digestione e Riproduzione presso l’Imperial College di Londra, e colleghi. “Non è ancora noto quale effetto abbiano altre terapie comunemente utilizzate nelle MICI, comprese la tiopurina, le terapie anti-IL-12 e anti-IL-23 e gli inibitori JAK, sulle risposte immunitarie alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2”.

In uno studio multicentrico, prospettico e caso-controllato, i ricercatori miravano a determinare se i regimi farmacologici immunosoppressori alterassero l’immunogenicità alla vaccinazione anti-Covid nei pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa.

Sono stati arruolati 362 pazienti provenienti da nove centri nel Regno Unito che sono stati trattati con tiopurina (78), infliximab (63), tiopurina con infliximab (72), ustekinumab (57), vedolizumab (62) o tofacitinib (30), nonché 121 partecipanti sani di controllo.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto due dosi di vaccini Covid-19; i ricercatori hanno misurato la risposta anticorpale da 53 giorni a 92 giorni dopo la seconda dose. I risultati studiati includevano concentrazioni di anticorpi della proteina spike anti-Sars-CoV-2 nei partecipanti senza precedente infezione (n=375), aggiustate per età e tipo di vaccino.

Alexander e colleghi hanno osservato concentrazioni medie geometriche di anticorpi anti-Sars-CoV-2 più basse nei pazienti trattati con infliximab (156,8 U/mL), infliximab con tiopurina (111,1 U/mL) e tofacitinib (429,5 U/mL) rispetto ai controlli (1.578,3 U/mL).

Inoltre, non hanno osservato differenze significative nei pazienti trattati con tiopurina in monoterapia (1.019,8 U/mL), ustekinumab (582,4 U/mL) o vedolizumab (954 U/mL) rispetto ai controlli sani.

Dopo l’ analisi multivariata, concentrazioni di anticorpi contro la proteina spike del Sars-CoV-2 più basse sono associate indipendentemente a infliximab (rapporto medio geometrico: 0,12; IC 95%, 0,08-0,17) e all’uso di tofacitinib (0,43; IC 95%, 0,23-0,81) ma non a ustekinumab (0,69; IC 95%, 0,41-1,19), tiopurina (0,89; IC 95%, 0,64-1,24) o vedolizumab (1,16; IC 95%, 0,74-1,83).

Gli autori hanno anche osservato che mentre i vaccini a mRNA in questo studio sono associati a una maggiore concentrazione di anticorpi (3,68; IC 95%, 2,8-4,84), l’età avanzata per decennio è associata a concentrazioni di anticorpi inferiori (0,79; IC 95%, 0,72-0,87).

I ricercatori hanno concluso che questi risultati supportano un approccio personalizzato alla programmazione della somministrazione del vaccino e, date le scarse risposte sierologiche indotte dal vaccino osservate nei pazienti con MICI in trattamento con infliximab o tofacitinib, questi individui dovrebbero essere accelerati per ripetere la somministrazione precoce del vaccino.

“La maggiore entità della risposta suscitata dai vaccini ad mRNA rispetto ai vaccini ad adenovirus indica che le strategie che utilizzano vaccini a mRNA a dose piena potrebbero essere favorite in questi gruppi di pazienti”.

Riferimenti

Alexander J.L. et al., COVID-19 vaccine-induced antibody responses in immunosuppressed patients with inflammatory bowel disease (VIP): a multicentre, prospective, case-control study Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Feb 3;S2468-1253(22)00005-X. doi: 10.1016/S2468-1253(22)00005-X. Online ahead of print. leggi