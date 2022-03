Alla scoperta delle opere di Ilaria Lappano

Ilaria Lappano attraverso le sue opere d’arte riesce a creare una speciale connessione con le persone, alimentando un immaginario che proietta in una realtà futura

“Creare per comunicare”. Questa è la mission di Ilaria Lappano, giovane artista di talento che attraverso le sue opere d’arte riesce a creare una speciale connessione con le persone, alimentando un immaginario che proietta in una realtà futura.

Le sue opere materiche, in perfetta simbiosi tra Arte&Design, sono infatti ispirate dalla luce, dai corpi celesti e dagli scenari vissuti durante l’infanzia.

“Ho iniziato a sperimentare arte sin dalla tenera età e da allora non ho più smesso di Plasmare e Creare. La mia spinta creativa nasce dal desiderio di connettermi alla moltitudine di persone che non conosco e che non si conoscono fra loro, proprio attraverso le mie opere d’arte” – racconta – “Sono sempre stata attratta dalla luce, dai suoi effetti morbidi e le sue trasparenze e come essi influiscono su uno stato d’animo rendendolo più sereno e armonioso. I miei lavori presentano un’attinenza con qualcosa di lontano e al contempo che si possa percepire attraverso il tocco: pianeti lontani, crateri, suggestive costellazioni quindi la maggior parte delle mie creazioni evidenziano una forte matericità e la presenza della luce che trasforma il quadro in un punto luce vero e proprio”.

E sottolinea: “Ma c’è anche il tema delle Aliene, un soggetto che mi sta molto a cuore in quanto se a prima vista può sembrare che parli di qualcosa di fantascientifico o con poca attinenza con la realtà, dopo un pò l’osservatore capisce che l’aliena non è il soggetto nel quadro ma è se stesso. Noi tutti non sappiamo da dove veniamo o dove andremo e molte volte ognuno di noi si è sentito fuori posto in un qualche contesto o in forte contrasto con i fenomeni attorno a sé. E da quì un invito a porsi domande e scoprire di più”.

CHI È ILARIA LAPPANO

Ilaria Lappano è nata a Cosenza nel 1987. Figlia d’arte, sin dalla tenera età è stata instradata dal padre, noto docente di Conservatorio, attraverso la Musica classica e altri influenti personaggi che gravitavano attorno a quel mondo accademico.

Dopo i suoi studi presso l’istituto europeo di Design (IED Milano), a 23 anni ha intrapreso un viaggio in America che ha segnato l’inizio di un nuovo percorso. Attraverso le esperienze vissute in quel periodo, le conoscenze apprese e le persone incontrate ha sviluppato il suo senso artistico governato dalla materia e da continue sperimentazioni sugli effetti di luce.

I suoi lavori artistici rappresentano la qualità e la precisione certosina dell’artigianato italiano che si sposa con l’instancabile ricerca di un’estetica più elevata e dell’eleganza del Design di Interni.

Oggi si fa spazio nel campo artistico creando una simbiosi tra Arte&Design unendo l’estetica alla sperimentazione in modo gentile e prettamente femminile.

