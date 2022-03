Previsioni meteo 11 marzo 2022: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 marzo 2022: tempo in prevalenza stabile sull’Italia con isolate piogge al Nord-Ovest, Calabria e Sicilia

Condizioni meteo stabili sull’Italia e temperature in risalita dopo una prima decade di marzo caratterizzata da freddo invernale e neve a quote basse. Una rimonta dell’alta pressione, che già ieri ha fatto sentire i suoi effetti, nella giornata di oggi determinerà condizioni di tempo stabile su gran parte della Penisola. Cieli più coperti solo sulle regioni settentrionali, ma con isolate piogge su zone di confine, e al Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo maltempo su Sardegna e regioni di Nord-Ovest, con piogge di debole intensità e neve sull’arco alpino, mentre sul resto della Penisola il clima risulterà in prevalenza asciutto. Il fine settimana si chiuderà domenica con tempo più instabile, specie sulle aree centro-meridionali del Paese.

Intanto per oggi, venerdì 11 marzo 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi nella giornata su gran parte delle regioni ma con tempo asciutto, fenomeni sulle Alpi occidentali e neve oltre i 500-700 metri, maggiori aperture al Nord-Est. In serata e in nottata non sono attese grosse variazioni, quota neve in calo verso i 400 metri e qualche fenomeno in Piemonte.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, maggiori schiarite sul versante adriatico. In serata nuvolosità irregolare sul versante tirrenico con possibili pioviggini sulle coste toscane, sereno o poco nuvoloso altrove.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con molte nubi irregolari sia al mattino sia al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione sempre però con molte nubi diffuse.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità su Sardegna e Molise. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo tra Sicilia e Calabria, cieli soleggiati altrove. In serata residui fenomeni in Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove e nuvolosità in aumento in Sardegna con piogge in arrivo nella notte.

In Calabria tempo asciutto nella giornata con cieli prevalentemente poco nuvolosi al mattino, locali piogge nel pomeriggio sui settori meridionali. In serata il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite alternate a locali nubi.

Temperature minime in generale rialzo da nord a sud, massime in generale diminuzione e stabili o in lieve aumento in Sardegna.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.