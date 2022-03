Previsioni meteo 10 marzo 2022: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 marzo 2022: tempo stabile su tutte le regioni per la rimonta anticiclonica ma farà ancora freddo

Dopo un mese di febbraio 2022 che ha visto condizioni meteo fin troppo stabili in Italia dove le precipitazioni hanno latitato e non poco, anche marzo è iniziato con la stessa piega. Ad eccezione delle piogge e delle nevicate che nei giorni scorsi hanno interessato le regioni centro-meridionali, il clima risulterà asciutto anche nella giornata di oggi a causa di una temporanea rimonta dell’anticiclone.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo maggiore copertura nuvolosa al Centro-Nord ma senza precipitazioni significative ad eccezione delle zone di confine occidentali. Sabato avremo maltempo su Sardegna e regioni di Nord-Ovest mentre sul resto della Penisola il clima risulterà in prevalenza asciutto. Il weekend si chiuderà con tempo più instabile nella giornata di domenica al Centro-Sud.

Intanto per oggi, giovedì 10 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori, poco nuvoloso tra Liguria e Piemonte. In serata ancora tempo asciutto al settentrione ma con nuvolosità in aumento al Nord-Ovest. Deboli nevicate nella notte sulle Alpi Piemontesi dai 1000 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità; attese velature in transito tra Toscana, Umbria e Marche. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza sereni, eccetto qualche innocuo addensamento sulla Puglia. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo delle condizioni meteo. In serata ancora tempo asciutto, eccetto isolate piogge sulla Puglia; nuvolosità in aumento nella notte su tutti i settori. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.