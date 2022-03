Arriva il nuovo iPhone SE: ecco le caratteristiche

Apple presenta il nuovo iPhone SE: ecco prezzo e caratteristiche dell’ultimo arrivato, pre-ordinabile a partire dall’11 marzo

Design iconico, capacità e prestazioni eccezionali ad un prezzo conveniente. Apple ha annunciato il nuovo iPhone SE, l’iPhone ‘economico’ che apre le porte al 5G. Dotato del potente chip A15 Bionic, il nuovo modello offre alcuni importanti miglioramenti, tra cui maggiore autonomia e robustezza, e un nuovo sistema di fotocamere con funzioni evolute.

Caratteristiche e specifiche

Il nuovo Apple iPhone si presenta con un display da 4,7” e un design in alluminio aerospaziale, adornato dallo stesso vetro usato per iPhone 13 Pro e iPhone 13.

E’ disponibile in 3 colori: mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED.

Introdotto per la prima volta su iPhone 13, l’ultraveloce chip A15 Bionic arriva anche sull’SE e migliora qualsiasi esperienza. Inoltre, massimizza le prestazioni della fotocamera, con un grandangolo da 12MP e diaframma ƒ/1.8, che offre incredibili funzioni di fotografia computazionale.

Prezzo e uscita

Disponibile nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB, il nuovo iPhone SE uscirà il 18 marzo e sarà pre-ordinabile a partire dall’11 marzo.

Per il modello da 64GB, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il prezzo è di 529 euro, per quello da 128GB il prezzo è di 579 euro, mentre la versione da 256GB costa 699 euro.