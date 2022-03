Previsioni meteo 6 marzo 2022: neve in collina al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 6 marzo 2022: il freddo invernale non dà tregua all’Italia, nevicate a quote collinari sull’Appennino centro-meridionale

Primo weekend di marzo dal sapore invernale in Italia sotto il profilo meteo, con neve a quote collinari per l’irruzione di aria fredda che già da venerdì sta interessando la nostra Penisola. La situazione sinottica attuale vede infatti una lingua di aria artica allungarsi dall’Europa orientale fin sul Mediterraneo centrale e anche sull’Italia portando un brusco calo termico. Nella giornata di oggi avremo dunque clima invernale, con possibilità di precipitazioni nevose a bassa quota lungo l’Appennino centro-meridionale. Tempo stabile al Centro-Nord, ma con temperature in ulteriore calo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo insisterà anche all’inizio della prossima settimana: domani saranno possibili nevicate a quote basse su parte delle regioni centrali e zone interne del Sud peninsulare. Resta incertezza sull’evoluzione per martedì, con alta pressione e correnti fresche che si contendono la scena.

Intanto per oggi, domenica 6 marzo 2022, al Nord Italia al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali fenomeni solo su Alpi occidentali e Romagna. Al pomeriggio deboli precipitazioni su Alpi e Liguria occidentale, più asciutto altrove con ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve fin verso i 200-300 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni ed isolate precipitazioni su Marche e Umbria, nevose oltre i 200 metri. Al pomeriggio instabilità sui rilievi con nevicate oltre i 400-600 metri di quota, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni nevose sull’Abruzzo a quote collinari, asciutto altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana tempo asciutto con sole prevalente sulle coste e sulle zone interne per gran parte della giornata, locali innocui addensamenti al pomeriggio sui settori interni. In serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà stabile.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, locali piogge su coste di Molise e Puglia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni su Appennino e Sardegna; neve oltre i 600-1000 metri. In serata residua instabilità con ancora nevicate a quote collinari, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria cieli in prevalenza sereni al mattino, mentre al pomeriggio avremo piogge sparse con neve fino a 1000 metri sui rilievi. In serata migliora sulle zone settentrionali della regione.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.