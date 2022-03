Previsioni meteo 4 marzo 2022: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 marzo 2022: nuova perturbazione porta maltempo invernale sulle regioni del Centro e del Sud Italia

Condizioni meteo in peggioramento sull’Italia a causa del cedimento dell’alta pressione che negli ultimi due giorni ha regalato tempo stabile, anche se freddo. Nella giornata di oggi un nuovo nucleo instabile porterà piogge e nevicate al Centro e al Sud, ma i fiocchi bianchi non risparmieranno l’arco alpino. Temperature di nuovo in calo, per l’afflusso di correnti fredde dai quadranti nord-orientali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo condizioni di maltempo, con neve a quote collinari, e al Sud peninsulare. Le giornate di domani e domenica vedranno maggiore stabilità al Centro mentre le regioni settentrionali e quelle meridionali saranno bagnate da precipitazioni, seppur di debole intensità.

Intanto per oggi, venerdì 4 marzo 2022, al Nord Italia al mattino deboli fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna con neve in Appennino oltre i 700 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in arrivo anche sui settori alpini con neve oltre gli 800-900 metri, invariato altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentali, variabilità asciutta altrove.

Al Centro al mattino precipitazioni sparse tra Toscana, Umbria e Marche con neve oltre i 600 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche ad Abruzzo e Alto Lazio. In serata ancora fenomeni su regioni adriatiche e Basso Lazio, variabilità asciutta altrove e maggiori aperture in Toscana.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo su tutte le regioni, specie sui settori interni e sulla Puglia con neve oltre i 1100-1300 metri. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve calo.

Temperature minime in lieve aumento su tutte le regioni e massime stabili o in calo al Centro-Nord e in lieve aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.