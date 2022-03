Previsioni meteo 2 marzo 2022: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 marzo 2022: torna il sereno dopo il maltempo con freddo e neve che ha caratterizzato l’inizio di settimana

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo il passaggio del fronte freddo che dallo scorso weekend ha portato piogge, neve a quote basse al Centro-Sud e un brusco calo delle temperature. L’inizio del mese di marzo è stato dunque caratterizzato da condizioni invernali, anche a causa di vènti gelidi nord-orientali che hanno aumentato la sensazione di freddo. Nella giornata di oggi una rimonta dell’alta pressione determinerà un’attenuazione delle correnti fresche e il ritorno del sole sulla nostra Penisola, ad eccezione di isolate precipitazioni sulle Isole maggiori.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non avremo variazioni di rilievo, con cieli in prevalenza nuvolosi ma senza precipitazioni associate. Il clima rimarrà piuttosto freddo anche nei prossimi giorni, con un nuovo nucleo instabile pronto a bussare alle porte dell’Italia nel prossimo weekend.

Intanto per oggi, mercoledì 2 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Cieli soleggiati anche al pomeriggio, salvo maggiori addensamenti al Nord-Est, Alpi occidentali e Liguria di Ponente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità in generale aumento.

Giornata stabile sulle regioni centrali con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che nelle ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma nuvolosità in graduale aumento specie durante le ore notturne.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio nel corso della mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino isolate piogge sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli per lo più soleggiati, maggiori addensamenti in Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti in Sardegna con piogge in arrivo nella notte.

In Calabria ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, mentre nel pomeriggio si attende un generale aumento della nuvolosità specie sui settori settentrionali. Tempo stabile in serata sulle coste e sui settori interni.

Temperature minime in generale diminuzione e massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.