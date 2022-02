Previsioni meteo 27 febbraio 2022: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 27 febbraio 2022: continua il maltempo con freddo e neve a quote basse sulle regioni del Centro e del Sud

Dopo un assaggio di Primavera colpo di coda dell’inverno che dalla giornata di ieri è tornato a fare la voce grossa. La discesa di un nucleo di aria gelida sull’Italia determina anche in queste ore condizioni meteo instabili sulle regioni del Centro e del Sud, con crollo termico e nevicate a quote collinari. Nella giornata di oggi avremo invece clima asciutto al Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo maltempo residuo al meridione per l’allontanamento della perturbazione e il contemporaneo ritorno dell’alta pressione. La prima metà della prossima settimana vedrà tempo in prevalenza asciutto, ma con freddo invernale.

Intanto per oggi, domenica 27 febbraio 2022, al Nord Italia tempo stabile con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con maggiori addensamenti su Romagna e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori; neve in Appennino a quote collinari. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ancora precipitazioni sui versanti orientali. In serata residue precipitazioni ancora sull’Abruzzo, con fenomeni nevosi fino a 700-800 metri. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana tempo asciutto con nuvolosità diffusa e compatta al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio; maggiori schiarite nel corso delle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali su settori Peninsulari e localmente sulla Sicilia, ampi spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con maltempo sui settori peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su regioni Peninsulari e a nord della Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve in calo fin verso i 500-900 metri. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria piogge sparse al mattino e nel corso del pomeriggio su gran parte della regione, nevicate oltre gli 800-1000 metri di quota; generale miglioramento atteso nelle ore serali.

Temperature minime e massime in calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.