Previsioni meteo 23 febbraio 2022: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022: miglioramento del tempo anche al Sud, torna la stabilità su tutte le regioni italiane

Condizioni meteo di nuovo all’insegna della stabilità sull’Italia dopo il passaggio perturbato che a inizio settimana ha portato piogge su tutta la nostra Penisola. Se al Nord e al Centro già da martedì il tempo è tornato stabile e soleggiato, il Sud nella giornata di ieri ha dovuto fare i conti con piogge e forti vènti. Oggi però il tempo migliorerà anche al meridione grazie a una temporanea rimonta dell’alta pressione e avremo cieli sereni lungo tutto lo Stivale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non avremo variazioni di rilievo, con cieli sereni su tutte le nostre regioni. Attenzione però perché venerdì avremo un nuovo peggioramento del tempo. Il maltempo insisterà anche nella giornata di sabato con cieli nuvolosi e precipitazioni, mentre domenica nuovo break asciutto.

Intanto per oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, al Nord Italia tempo stabile nella giornata con cieli soleggiati su tutte le regioni, salvo qualche disturbo al mattino sulle alpi di confine con neve oltre i 1000 metri. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura nella notte sulle regioni di Nord-Ovest.

Al Centro tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni con cieli completamente soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio nel corso della mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole tempo asciutto al mattino su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, nuvolosità bassa in Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio; cieli prevalentemente sereni anche nel corso della serata su tutti i settori.

Temperature minime in generale diminuzione. Massime in lieve aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiore ed in lieve calo al Nord.

