Previsioni meteo 21 febbraio 2022: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 21 febbraio 2022: piogge sulle regioni di Nord-Est e al Centro per l’arrivo di una nuova perturbazione

Condizioni meteo variabili sull’Italia in questa fase che vede alternanza di sole e piogge sparse. Nella giornata di oggi un nuovo cedimento dell’alta pressione determinerà condizioni di maltempo sulle regioni di Nord-Est e parte di quelle centrali. Il nucleo instabile, che porterà piogge e neve sui rilievi, sarà accompagnato anche da aria più fresca che farà calare le temperature.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un miglioramento graduale del tempo su tutte le nostre regioni. Sarà il preludio ad una nuova fase stabile che ci accompagnerà verso la fine di febbraio. Avremo prevalenza di condizioni di alta pressione, con bassa probabilità di precipitazioni, fatta eccezione per un possibile transito perturbato tra venerdì e sabato.

Intanto per oggi, lunedì 21 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli precipitazioni su Liguria, Friuli e Alpi di confine. Al pomeriggio piogge e acquazzoni su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto al Nord-Ovest. In serata tempo in miglioramento ovunque salvo residue nevicate sulle Alpi di confine oltre i 600-700 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge su Toscana e Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali specie su Lazio e Abruzzo, migliora altrove. Neve in calo fin verso i 1000 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino deboli piogge sulla Campania, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio ancora deboli fenomeni su Campania, alta Calabria e Sardegna occidentale, più asciutto altrove. In serata peggiora a partire dai settori Peninsulari con piogge e temporali sparsi. Neve oltre i 1000-1500 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.