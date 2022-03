Guerra in Ucraina: bombardato anche un rifugio per animali a Makariv

Guerra in Ucraina: una bomba colpisce il rifugio per animali “Best Friends” di Makariv, in cui opera l’associazione Happy Paw lega-membro di Oipa International

“Quel che non era successo due giorni fa è successo oggi alle 15.30 circa: il rifugio ‘Best Friends’ a Makariv, in cui opera l’associazione Happy Paw lega-membro di Oipa International, è stato colpito da un ordigno esplosivo che ha ucciso cuccioli e giovani cani“. A darne notizia in una nota è Oipa International, l‘Organizzazione internazionale protezione animali.

Valentina Bagnato, responsabile Relazioni internazionali dell’Oipa International, ha riferito che “anche martedì sera il rifugio era stato colpito, e tutti gli animali si erano fortunatamente salvati, anche se alcuni cani e gatti, prontamente liberati dai box dai volontari per non farli morire asfissiati e bruciati, sono fuggiti terrorizzati. Al momento non sappiamo quante siano le vittime. I volontari erano riusciti a recarsi al rifugio questa mattina per portare cibo agli animali. Essendo ora la zona sotto assedio non possono spostarsi sul luogo per verificare, anche perché hanno carenza di gasolio”.

Proprio oggi, prima dello scoppio, il rifugio come spiega la Dire (www.dire.it), chiedeva aiuto per recuperare del materiale da costruzione per sistemare in qualche modo box, recinzioni e finestre, facendo appello anche alla popolazione locale. Avevano inoltre ringraziando la vicina città di L’viv poiché con l’aiuto di alcune persone e di una società locale avevano ricevuto una fornitura di cibo e ci si stava preparando con alcuni trasportini per l’evacuazione di alcuni degli animali. Un’ora dopo, l’esplosione. Oipa International fa sapere che prosegue la raccolta solidale per far arrivare aiuti alle proprie associazioni leghe-membro.