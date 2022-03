Previsioni meteo 1 marzo 2022: ancora maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 1 marzo 2022: neve a quote basse sulle zone interne delle regioni centro-meridionali e piogge, bel tempo al Nord

Il mese di marzo inizia con condizioni meteo tipicamente invernali sulle regioni centro-meridionali, ancora interessate dal passaggio del fronte freddo arrivato nel weekend scorso. Anche nella giornata di oggi avremo maltempo sulle regioni adriatiche e zone interne del Centro, con neve fino a quote basse. Piogge sulle restanti aree del meridione, dove il freddo continuerà ad essere protagonista. Tempo più asciutto invece al Nord e sulle regioni centrali del versante tirrenico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo una rimonta dell’alta pressione. Vènti variabili al Settentrione, di Maestrale a tratti moderati sul resto della nostra Penisola. Il tempo risulterà stabile anche giovedì, mentre venerdì avremo tempo a tratti instabile, soprattutto sulle Isole Maggiori.

Intanto per oggi, martedì 1 marzo 2022, al Nord Italia al mattino cieli in prevalenza soleggiati su tutti i settori; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità su tutte le regioni.

Al Centro al mattino nevicate fino a quote basso collinari sui versanti Adriatici, con precipitazioni sparse, cieli in prevalenza sereni sulle coste di Toscana e Lazio. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti con quota neve intorno ai 400-500 metri di quota. In serata residue precipitazioni in Abruzzo, con tempo in deciso miglioramento; ampi spazi di sereno nella notte.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio nel corso della mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole tempo instabile al mattino con precipitazioni sparse, nevose fin sui 200-500 metri sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio persiste il maltempo, con fenomeni anche intensi su Calabria e Sicilia, asciutto sulla Sardegna. In serata attese precipitazioni più deboli, con isolate nevicate dai 300-500 metri; migliora nelle ore notturne.

In Calabria tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino, neve sui rilievi fino a 500 metri di quota; temporali anche intensi nel pomeriggio sui settori meridionali della regione. Precipitazioni sparse anche elle ore serali, neve a quota 500 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.