Guerra in Ucraina: diplomatici boicottano conferenza di Lavrov

Durante la Conferenza sul disarmo parte il videomessaggio del ministro degli Esteri russo e la sala si svuota. È successo stamattina a Ginevra. Un gesto di protesta, in elegante silenzio, contro l’invasione russa, di cui sono stati protagoniste diverse delegazioni occidentali tra cui quella ucraina. Lavrov non era presente fisicamente per via alle ‘sanzioni anti-russe‘ che gli hanno impedito di volare verso l’Unione europea, ha fatto sapere. La marcia, riferisce la Dire (www.dire.it), è stata ripresa in un video pubblicato dall’account twitter della delegazione francese con l’hashtag #StandWithUkraine.