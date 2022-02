Guerra in Ucraina: l’UE chiude cieli e spazi sui media alla Russia

Guerra in Ucraina, la presidente della Commissione Ue, Von der Leyen: “Cieli chiusi anche ai jet privati e stop ai media Russia Today e Sputnik”

Lo spazio aereo europeo “sarà chiuso a tutti gli aerei russi, compresi i jet privati degli oligarchi”. Lo precisa la presidente della Commissione Ue,

Ursula Von der Leyen.

“MACCHINA MEDIATICA CREMLINO ESCLUSA DA UE”

“Con una mossa senza precedenti vieteremo la presenza in Ue della macchina mediatica del Cremlino, quindi Russia Today e Sputnik, che sono controllate dal governo. Le testate a loro legate non potranno più diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin“, dice la presidente della Commissione Ue.

LEGGI ANCHE: Ci sarà incontro Ucraina-Russia, Zelensky: “Senza precondizioni”. E Putin ordina l’allerta del sistema nucleare di deterrenza

“PER LA PRIMA VOLTA UE FINANZIA ACQUISTO ARMI”

“Per la prima volta l’Unione europea finanzierà l’acquisto e la consegna di armi per un Paese sotto attacco”, annuncia ancora Von der Leyen.

NUOVE SANZIONI ALLA BIELORUSSIA

In arrivo, spiega la Dire (www.dire.it), un “pacchetto di sanzioni” anche per la Bielorussia: la presidente della Commissione Ue spiega che ci sarà uno stop “all’export di prodotti come carburanti minerali, tabacco, legname, cemento, ferro e acciaio”.